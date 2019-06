Intariri pentru play-off! FC Botosani a realizat astazi primul transfer al verii

FC Botosani a facut primul transfer al verii.

FC Botosani a parafat astazi prima intelgere. Aflata in cantoment in Austria, echipa antrenata de Marius Croitoru l-a transferat pe Reagy Ofosu. Atacantul cu cetatenie germana si ganeza are 27 de ani si mai evoluat pentru Haladas (Ungaria). Spartak Trnava (Slovacia), NK Istra (Croatia), NEC Nijmegen (Olanda) si Grodig (Austria).

Iftime vrea Play-Off-ul in sezonul viitor



Valeriu Iftime are planuri mari pentru FC Botosani. Chiar daca echipa nu face parte din elita Ligii 1, Botosaniul a avut momente bune in ultimele sezoane. In stagiunea trecuta, Botosani a terminat pe locul 8, peste Dinamo. Anul viitor, moldovenii vor in Play-Off.

Botosani poate avea stadion de 15.000 de locuri

Botosaniul poate avea un stadion de 15.000.000 euro! Patronul formatiei FC Botosani, Valeriu Iftime, spune ca discutiile au fost deja demarate, iar in acest moment se cauta solutii pentru finantare. El a vorbit cu autoritatile locale si cu reprezentantii CNI.

"Ma chinui de patru ani sa explic primarului sa facem un studiu de fezabilitate si sa cautam finantari CNI sau private. Eu am facut un studiu de fezabilitate personal, pe FC Botosani, dar el trebuie sa fie preluat de Primarie ca dupa aceea sa se caute finantari. Exista o locatie interesanta in Botosani, pentru ca este in mijlocul orasului si vrem sa infrumusetam zona de acolo. Acum au pus niste bani pentru noul studiu facut de Primarie si se cauta finantare.

Am avut o intrevedere acum doua saptamani la CNI si exista un interes foarte mare pentru a finanta arene sportive. Cred ca vreo 15 milioane de euro va costa, cu 8.000 de locuri. Cochet, inchis, cu rezonanta, ca sa se simta omul bine. Stadionul de la Ploiesti este extraordinar, ca si cel de la Cluj, ca si National Arena. Proiectul nostru are ceva dintr-un stadion englezesc, pentru ca el se face in etape. Eu avand niste investitii deja in gazon si nocturna, proiectul se face in etape si el va fi acoperit 100%. Cel mai important este sa dai conditii oamenilor, sa ai o rezonanta, sa poata canta si sa le creeze alta placere in afara de cea a golului", a spus Valeriu Iftime pentru ProSport, zilele trecute.