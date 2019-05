Ciobotariu pleaca de la Botosani pentru a prelua o echipa nationala! ULTIMA ORA: Antrenorul confirma discutiile si spune ca Iftime are deja inlocuitor

Liviu Ciobotariu pleaca de la FC Botosani, echipa care se afla pe locul 3 al Play Out-ului, fara grijile retrogradarii, cu o etapa inaintea finalului de sezon.

Liviu Ciobotariu (48 de ani) pleaca de la FC Botosani, echipa aflata in acest moment pe locul 3 al Play Out-ului, cu o etapa ramasa de disputat din actualul sezon. "Ciobi" va prelua o echipa nationala.

Fost international roman, Ciobotariu se va intoarce in zona araba si va prelua nationala Libanului. El a mai pregatit echipe de club precum Al Faisaly si Al Tai.

Ciobotariu a mai antrenat de-a lungul carierei la FC National, Dunarea Galati, CS Otopeni, Inter Curtea de Arges, Pandurii, Braila, Dinamo, Poli Iasi, Vaslui si ASA Targu Mures.

Ciobotariu confirma ca e pe picior de plecare

"Stiti foarte bine intelegerea mea cu domnul Valeriu Iftime. In cazul in care am o oferta din zona Golfului, din strainatate, atunci domnul Valeriu isi da acordul sa pot sa plec. Nu va ascund faptul ca in momentul de fata sunt discutii, insa nu este nimic concret. Inca sunt sub contract cu FC Botosani si imi voi duce misiunea pana la capat.

Sunt discutii in momentul de fata cu o echipa din zona Golfului. Daca a aparut in presa libaneza, inseamna ca...



S-a discutat si despre viitorul antrenor de la FC Botosani, dar n-am cum sa va spun. Cum sa va spun asa ceva? Eu o sa raman consilierul domnului Valeriu Iftime, in cazul in care voi pleca" , a declarat Liviu Ciobotariu.