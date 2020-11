Intariri pentru FCSB la inceputul lui 2021! VIDEO: Cum se pregateste cel mai ghinionist jucator al lui Becali de revenirea pe teren

Unul dintre cei mai ghinionisti fotbalisti de la FCSB este aproape de revenirea pe teren.

Este vorba despre Lucian Filip, care a suferit foarte multe accidentari pana la varsta de 30 de ani. El s-a recuperat dupa ruptura de ligamente suferita in iunie, intr-un moment foarte bun al carierei, si se pregateste acum sa revina pe teren.

Un video cu el lucrand la sala de forta a fost postat pe internet sambata si le-a atras atentia fanilor. Filip a fost filmat in timp ce se pregateste, sub supravegherea kinetoterapeutului de la FCSB, sa revina la antrenamentele lui Toni Petrea.

Cel mai probabil Filip va relua pregatirea alaturi de coechipierii sai la inceputul anului 2021, urmand a participa la cantonamentul din ianuarie.

Mijlocasul in varsta de 30 de ani este cel mai vechi jucator din lot, ratand din cauza accidentarilor un transfer in Rusia. De altfel, el a suferit 5 interventii chirurgicale in ultimii 7 ani, fiind accidentat aproape in fiecare sezon.

Potrivit site-ului transfermarkt.com, Lucian Filip este cotat la 700.000 de euro.