"S-a accidentat la misto, eu nu vad?!" Becali, anunt INCREDIBIL despre Filip: "As putea sa-i blochez transferul! L-am platit un an si jumatate cand era accidentat!"

Becali e sigur ca Filip n-a vrut decat sa se menajeze in minutul 32 al meciului cu Mlada, cand a cerut schimbare.

Fotbalistul de 28 de ani are oferta de la ultima clasata din Rusia, Orenburg. Becali il lasa sa plece: "I-as fi blocat transferul numai daca luam gol in seara asta!" Patronul FCSB e insa dezamagit de comportamentul lui Filip.

"Filip s-a dat accidentat la misto. Clar! Eu nu vad sau ce? El vrea sa plece ca are oferta si rusii i-au trimis ca pana pe 15 sa-i dam cartea verde. I-o fi zis impresarul: da-te si tu accidentat. Un om care a fost accidentat si i-am dat salariu un an si jumatate. N-are nimic! Stii ce-as putea sa-i fac? Nu stie. Sa nu-i dau drumul, ca sa se invete minte. Nu-l pedepsesc. Stii de ce? Ca sunt bucuros ca nu am luat gol. Rezultatul asta mie-mi convine. Convenindu-mi rezultatul, nu am nimic cu el. Daca luam gol, il blocam", a spus Becali la PRO X.