Inelul care-i dă aripi căpitanului lui Dinamo, Cătălin Cîrjan. "Eu și Evelyn ne uităm după meciuri, facem analiza partidei și îmi pune întrebări"

Cătălin Cîrjan va trăi duminică o premieră absolută. Căpitanul lui Dinamo va păși pe gazonul din Pitești, pentru duelul cu FC Argeș, în postura de bărbat logodit. Fotbalistul a vorbit despre inelul oferit iubitei sale, Evelyn, despre „resetul” moral de care avea nevoie echipa, dar și despre temerile pe care le are în afara terenului, la „dansul mirilor”.

Cătălin Cîrjan: "Nu am pregătit cererea în căsătorie cu foarte mult timp înainte, doar cu două-trei săptămâni înainte am vorbit puțin"

Pentru Cătălin Cîrjan, pauza competițională a însemnat momentul celui mai important „da”. Proaspăt logodit, mijlocașul recunoaște că presiunea oricărui derby de foc cu FCSB pălește în fața momentului în care a scos inelul. „Nu se compară emoțiile din derby cu această emoție. A fost o emoție foarte frumoasă, dar la derby este ceva diferit. Nu am pregătit cererea în căsătorie cu foarte mult timp înainte, doar cu două-trei săptămâni înainte am vorbit puțin, pentru că am avut o echipă care s-a ocupat de asta. Știți bine că programul meu este plin cu fotbal 24 din 24”, a declarat Cătălin Cîrjan, pentru sportsnet.

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo: "A fost un reset"

Acest eveniment fericit a venit ca o gură de oxigen necesară pentru moralul căpitanului, într-un moment în care Dinamo caută să pună punct unei serii de rezultate negative. Meciul cu FC Argeș este privit ca un nou început.

„Am venit după câteva zile de vacanță, am avut două-trei zile libere, apoi am revenit la antrenament și ne-am pregătit foarte bine. N-am avut cea mai bună serie în ultimele meciuri, venim după câteva înfrângeri, dar cred eu că acesta a fost un reset și acum mergem cu gândul la victorie la FC Argeș. Ne dorim foarte mult să câștigăm fiecare meci. Asta este mentalitatea aici la Dinamo. E o perioadă dificilă, dar acum demonstrăm că suntem caractere puternice, că suntem o familie la Dinamo și trebuie să ieșim din această pasă proastă”.