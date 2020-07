Nici el NU MAI STIE cu cine tine! Gigi Becali si-a ales favorita la titlu, dar s-a razgandit imediat: "Eu tin cu Craiova, dar mai mult cu dreptatea!"

Patronul FCSB a vorbit despre lupta la titlu si si-a ales favorita dintre Craiova si CFR Cluj.

Gigi Becali a vorbit despre cele doua echipe care se lupta la titlu si, desi a declarat in repetate randuri ca tine cu Craiova, patronul FCSB s-a razgandit si tine cu dreptatea, nemultumit dupa meciul cu oltenii.

Finantatorul ros-albastrilor acuza in continuare arbitrajul in favoarea oltenilor si anunta ca echipa lui va juca in continuare pentru dreptate.

"Mi-e indiferent cine castiga, imi place dreptatea si daca ar fi sa fiu de partea cuiva, mai mult sunt de partea Craiovei decat de partea CFR ului. Doar ca ce s-a intamplat, primesti doua 11 metri gratuite si doua 11 metri clare nu le fluiera.

Mai mult decat atat, dam gol si nu ii venea sa fluiere. Nu am vazut asa ceva pana acum. Dan Petrescu e indreptatit sa faca lucrurile astea.

Eu tin cu Craiova, dar mai mult cu dreptatea decat cu Craiova.

Ar fi logic sa menajez jucatori importanti, dar dreptatea e mai mare decat logica, dreptatea e sa arbitram corect campionatul. Daca cineva crede, sa vina cei de la Craiova sa faca echipa. Dreptatea trebuie facuta, orice s-ar intampla. Chiar daca moare omul.

Noi luam locul 3 si daca ne bate CFR, echipa mea joaca tare pentru ca e ceva ce nu stie el, Rotaru. Nu stie ce inseamna dreptatea. 'Nu, bai, domnul Rotaru!'. Becali joaca tare pentru ca stie ce inseamna dreptatea.

La toata lumea e interesul, la mine e dreptatea, dupa aia interesul", a declarat Gigi Becali la PRO X.