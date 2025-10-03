În ultima rundă din Europa League, roș-albaștrii au pierdut cu 0-2 în fața elvețienilor de la Young Boys Berna.

Gigi Becali dă cu piciorul la un milion de euro dacă îi reziliază contractul lui David Kiki

După meci, Gigi Becali declara că abia așteaptă iarna pentru a le rezilia contractele mai multor jucători. Patronul lui FCSB a menționat un singur nume: David Kiki. Fundașul lateral din Benin a fost transferat de FCSB de la Farul în vara anului trecut, însă nu a reușit să îl convingă pe finanțator prin evoluțiile sale. Din acest motiv, Kiki este primul pe lista neagră a lui Gigi Becali.

Impresarul fotbalistului, Mihai Joița, nu este, însă, atât de convins că acest lucru se va întâmpla, mai ales având în vedere că patronul roș-albaștrilor ar trebui să renunțe la un milion de euro dacă va dori să îi rezilieze contractul jucătorului.

Concret, naționala Beninului este aproape de calificarea la Cupa Mondială din 2026, iar clubul la care David Kiki va fi legitimat în vara anului 2026 va încasa un milion de euro din partea FIFA.

”Nu m-a sunat nimeni de la FCSB pentru reziliere, dar la Campionatul Mondial din America, la care noi, românii, vom fi telespectatori, așa cum suntem de aproape treizeci de ani, îl vom urmări pe David Kiki.

E posibil să fie singurul jucător din campionatul românesc aflat acolo. Clubul care-l va avea pe Kiki sub contract în momentul acela va încasa de la FIFA aproape un milion de euro pentru toată perioada în care jucătorul va fi la echipa națională.

Repet: nu există nicio discuție pentru reziliere! Gigi Becali spune azi că-l dă afară pe Florinel Coman, mâine pe Kiki și tot așa. Declarațiile de la televizor sunt una și situația reală e alta”, a spus Mihai Joița, conform iamsport.ro.

Ce a spus Gigi Becali după FCSB - Young Boys 0-2

”Aștept să vină iarnă, scăpăm de el. Ați înțeles? Nu poți să joci cu el! Le era frică să-l bage pe Kiki.

Îi dăm banii omului, că așa trebuie să facem și scăpăm de el. Sunt 3 jucători care nu mai au ce căuta în echipă, dar nu le spun numele acum. Întăresc echipa la iarnă. Vai de capul meu! Abia aștept iarna!

Cum să stea Kiki în echipă? Mai e încă unul, nu-i dau numele! Sunt unul, doi, trei jucători care nu mai au loc în echipa asta! Lui Edjouma i se termină contractul la iarnă. Hai, pa, la revedere”, a spus Gigi Becali după meci.

