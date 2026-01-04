Claudiu Petrila se anunță a fi următorul mare transfer din Giulești. Potrivit GSP, pe numele extremei stânga în vârstă de 25 de ani a sosit o ofertă de 3 milioane de euro din Emiratele Arabe Unite.



Ar fi o lovitură financiară serioasă pentru Rapid, care l-a adus pe Petrila în vara lui 2023, inițial sub formă de împrumut, iar în februarie 2024 l-a cumpărat definitiv pentru aproximativ 750.000 de euro.



Cifrele lui Claudiu Petrila



Revenit recent în circuitul echipei naționale, Petrila este om de bază la Rapid. În 86 de meciuri oficiale în tricoul alb-vișiniu, a marcat 18 goluri și a oferit 26 de pase decisive. În trecut, fotbalistul a mai evoluat pentru CFR Cluj și Sepsi OSK.



La momentul redactării acestui articol, Universitatea Craiova ocupă primul loc în Superliga, cu 40 de puncte, fiind urmată de Rapid București, cu 39. FC Botoșani se află pe poziția a treia, cu 38 de puncte, la egalitate cu Dinamo, ocupanta locului patru.



FC Argeș, nou-promovată, se află pe locul 5, în timp ce Oțelul Galați completează top 6, cu 33 de puncte. La polul opus, FCSB, campioana ultimelor două sezoane, se află abia pe locul 9, cu 31 de puncte, în timp ce CFR Cluj ocupă poziția a 11-a, cu 26 de puncte.

