Inainte sa vanda Dinamo, Negoita il vinde pe Montini! Oferta buna primita pentru golgheterul italian adus de Rednic in Stefan cel Mare

Inainte sa o vanda pe Dinamo, Ionut Negoita il poate vinde pe italianul Mattia Montini. Acesta a primit o oferta destul de buna pentru varful adus de Rednic in Romania.

Dinamo a primit o oferta importanta pentru italianul Mattia Montini (27 de ani). 600.000 euro este suma oferita de o echipa din zona Arabiei pentru a-l lua pe varful adus in Romania de Mircea Rednic, scrie ProSport.

Montini a marcat 13 goluri in 23 de partide pentru Dinamo, devenind rapid unul dintre atacantii apreciati ai Ligii I. El a marcat de 7 ori in sezonul regulat si de 6 ori in Play Out.

Montini are un salariu de 4.500 euro pe luna la Dinamo.

Negoita: "Vand clubul! Astept oferte"



Ionut Negoita, patronul lui Dinamo, spune ca asteapta oferte pentru club. Pana sa vanda Dinamo cu totul, el vrea sa valorifice tot ce poate.

3.000.000 euro este suma ceruta de Negoita pentru 51% din pachetul de actiuni al lui Dinamo.

Negoita si Rednic, negocieri de fata cu suporterii

Ionut Negoita i-a mai lansat o provocare lui Rednic: sa negocieze cedarea clubului de fata cu suporterii!

"Eu sunt de acord sa ii invitam si pe suporteri. I-am propus clubul domnului Rednic pentru ca el este iubit de fani", a spus Negoita.