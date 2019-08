"In doi ani de Liga 1, nicio echipa din Romania nu mi-a pus probleme cum a facut-o Chindia. La pauza voiam sa schimb toata echipa!" Ce spune Petrescu dupa 4-1 la Ploiesti

Dan Petrescu a fost impresionat de nou-promovata din Targoviste.

"Nicio echipa nu mi-a pus problemele pe care mi le-a pus Chindia in doi ani de cand sunt in Romania", spune Super Dan. Antrenorul campionei crede ca echipa prietenului Moldovan are ceva din Viitorul lui Hagi. Petrescu n-a fost deloc multumit de jucatorii sai in prima repriza a meciului de la Ploiesti. "As fi schimbat toata echipa daca as fi putut", spune Petrescu.

"La pauza le-am zis jucatorilor ca as schimba toata echipa, dar n-am cum. Trebuia sa dam un gol repede in repriza a doua, am avut noroc, dupa golul lui George Tucudean ne-a fost mai usor. Vreau sa-l felicit pe cei de la Chindia, nicio echipa nu mi-a pus asa probleme in Romania in doi ani asa cum a facut Chindia in seara asta", a comentat Petrescu.

Ciprian Deac: "A fost o rusine pentru noi in prima repriza, ma bucur ca ma revenit in partea a doua si am aratat ca suntem o echipa care isi tine cuvantul si face totul pentru victorie. In prima repriza, Chindia a fost mai buna. E bine ca n-am imbatranit degeaba, in asemenea momente trebuie sa se vada experienta. Nu stiu daca o sa joc cu Celtic, asta decide Dan Petrescu. Aveam nevoie de un meci ca asta ca sa-mi recapat increderea. Cu cat inaintez in varsta, vreau sa fiu tot mai bun, sa-mi corectez erorile".

Adrian Paun: "Am avut o prima repriza dezastruoasa. In repriza a doua am intrat montati, cu o agresivitate mult mai mare. Petrescu ne-a certat, ne-a zis ca o sa plecam invinsi daca avem aceeasi atitudine. Avem nevoie de moral pentru meciul cu Celtic. Ma bucur ca ma reusit sa inscriu si sa-mi ajut echipa, sper sa nu ma opresc aici. Avem nevoie de Tucudean, e golgeterul nostru, cred ca numai el putea sa inscrie din acel unghi. Avem jucatori de valori egale, folosim doua echipe si reusim sa castigam pe ambele fronturi".