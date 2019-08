"Au probleme financiare serioase, va spun din sursele mele!" Urmeaza CUTREMURUL la CFR Cluj?! Anuntul facut la miezul noptii

CFR Cluj a luat doua titluri la rand in Liga 1, insa asta nu i-a asigurat stabilitatea financiara.

Fostul arbitru international Ion Craciunescu spune ca CFR-ul are mari probleme de ordin economic. Lipsa transferurilor pe bani e cauzata de investitiile neacoperite facute in ultimii doi ani. Patronul Nelutu Varga n-ar mai fi dispus sa isi introduca propriii bani in club.

"Cei de la CFR au niste probleme financiare serioase, va spun din sursele mele. Va fi greu sa se investeasca, CFR a cheltuit foarte mult anul trecut", a spus Craciunescu la Digisport.

Imediat dupa meciul cu Chindia, castigat de CFR cu 4-1, Petrescu a facut un apel public la sefii clubului: "Vreau jucatori de nationala, nu de la echipa a doua!"