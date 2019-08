CHINDIA - CFR CLUJ LIVE 21:00 | Tucudean revine in echipa CFR-ului! Viorel Moldovan, convins ca va obtine prima victorie din sezon

Urmarim si comentam impreuna CHINDIA - CFR CLUJ de la ora 21:00 pe www.sport.ro!

Chindia Targoviste e proaspat promovata in Liga 1 si are un singur punct din trei meciuri jucate pana acum. Echipa antrenata de Viorel Moldovan a reusit un egal cu Gaz Metan (2-2) in primul meci al sezonului si a fost invinsa apoi de Viitorul si Craiova cu 1-0.

CFR Cluj se afla intr-o perioada foarte aglomerata. Echipa antrenata de Dan Petrescu se afla in plina campanie de calificare in grupele UEFA Champions League. Dupa ce a trecut de Astana si Maccabi Tel Aviv, campioana Romaniei se pregateste pentru duelul de miercuri cu Celtic Glasgow.

Dan Petrescu trebuie sa se gandeasca bine la echipa pe care o trimite in teren, avand in vedere ca unii jucatori trebuie menajati pentru a da totul in duelul din turul 3 preliminar al UCL.

Antrenorul clujenilor a vorbit la conferinta de presa despre revenirea lui George Tucudean, caruia vrea sa-i ofere sansa de a juca mai mult in meciul de la Ploiesti.

"Tucudean s-a antrenat, nu a pierdut niciun antrenament in ultima saptamana. Mi s-a parut ca incepe sa aiba entuziasm, dorinta, parca le pierduse in ultima vreme. Mi-a placut ce am vazut, dar vom vedea la meci ce poate sa faca", a spus Petrescu.

Rezultatele din ultimul timp ale CFR-ului nu ii sperie pe cei de la Chindia. Viorel Moldovan a vorbit inaintea meciului chiar despre posibilitate obtinerii celor trei puncte si a primei victorii din sezon.

"Sunt convins ca putem obtine cele trei puncte. Am incredere ca vom reusi primul succes din acest campionat", a spus Moldovan inainte de meci.

ECHIPELE PROBABILE

Chindia Targoviste: Aioani - Martac, Dinu, Leca, Neciu - Novac, Mihai - Negut, Neicutescu, Florea - Vodut

CFR Cluj: Arlauskis - Butean, Burca, Muresan, Camora - Itu, Sylla, Djokovic - Costache, Tucudean, Paun