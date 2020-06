Meciurile din Liga 1 fara spectatori afecteaza FINANCIAR cluburile! Cat va PIERDE fiecare echipa in urma acestei decizii

Liga 1 va reveni in weekend-ul 13-14 iunie, insa meciurile se vor disputa fara spectatori.

Liga 1 se va relua fara specatatori pentru siguranta echipelor, cat si a privitorilor. Aceasta masura este una normala, in conditiile in care este adoptata in toate tarile din Europa. Campionatul Germaniei a revenit cu stadioanele goale si la fel se va intampla si cu Premier League sau la Liga.

Cu toate ca este o masura normala, cluburile romanesti vor avea multi bani de pierdut. Proprii suporteri le aduceau echipelor o anumita suma de bani in urma vanzarii de bilete. Suma variaza in functie de numarul suporterilor de pe stadion si de pretul biletelor.

Opt etape din play off si 12 din play out au ramas de disputat. Luand in considerare media de spectatori si pretul mediu al unui bilet, Universitatea Craiova ar avea cel mai mult de pierdut pana la finalul sezonului.

Peste un milion de euro ar avea in total de pierdut cluburile din Liga 1 pana la finalul sezonului, iar acesta este clasamentul cu echipele in functie de acest criteriu:

1. Universitatea Craiova - 324 000 de euro;

2. Dinamo - 171 000 de euro;

3. FCSB - 161 000 de euro;

4. Viitorul - 110 000 de euro;

5. Sepsi - 103 000 de euro;

6. Poli Iasi - 102 000 de euro;

7. CFR Cluj - 100 000 de euro;

8. Chindia Targoviste - 97 000 de euro;

9. FC Botosani - 67 000 de euro;

10. AFC Hermanstadt - 59 000 de euro;

11. Gaz Metan Medias - 57 000 de euro;

12. Academica Clinceni - 41 000 de euro;

13. FC Voluntari - 36 000 de euro;

14. Astra Giurgiu - 22 000 de euro.