Costel Pantilimon NU ar refuza o revenire in Liga 1! Care este CLUBUL cu care si-ar dori sa semneze portarul

Costel Pantilimon are 33 de ani si se gandeste la o intoarcere in Romania, dupa mai multi ani petrecuti in Anglia.

Costel Pantilimon a juct ultima data in Liga 1 in 2012, atunci cand a plecat de la Timisoara la Manchester City. Portarul roman a fost imprmutat inca din 2011 in Premier League, iar in 2012, 'cetatenii' i-au activat clauza de cumparare de 3 milioane de euro.

Portarul a trecut de atunci pe la mai multe echipe, iar acum nu ar refuza o intoarcere in campionatul Romaniei. El si-ar dori ca echipa Timisoarei sa revina pe prima scena a fotbalului romanesc, cu un proiect sanatos si de durata.

"Intr-adevar, am zis tot timpul ca nu o sa refuz o revenire in tara. Daca ar fi dupa mine, mi-as dori sa se refaca echipa Timisoarei, sa se faca din nou un proiect sanatos. Uite, cum a fost proiectul domnului Marian Iancu, sa fie din nou Poli timisoara pe prima scena.

Si chiar mi-as dori a multi dintre cei care am facut atunci performanta sa ne intorcem si sa reusim sa punem clubul pe picioare. Mi-as dori enorm de mult acest lucru.", a spus Costel Pantilimon la Telekom Sport.

Pantilimon a plecat de la Manchester City in 2014, atunci cand a semnat cu Sunderland. A mai trecut pe la Watford, Deportivo la Coruna, iar acum apartine de Nottingham Forrest, dar este imprumutat la omonia Nicosia, de unde va reveni la sfarsitul acestei luni.