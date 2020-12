Ilie Dumitrescu trage semnalul de alarma pentru viitorul antrenor al CFR-ului! "Sunt probleme foarte mari!" Ce trebuie sa schimbe urmasul lui Dan Petrescu

CFR a remizat pe teren propriu, scor 0-0, in etapa a 5-a din Europa League, iar calificarea in primavara europeana se joaca in ultima etapa.

Ardelenii vor aduce un nou antrenor, iar cel mai vehiculat nume ar fi cel al lui Edi Iordanescu. CFR are nevoie de victorie in ultimul meci al grupelor din Europa League, contra lui Young Boys, pentru a trece in faza urmatoare a competitiei.

Ilie Dumitrescu a vorbit despre jocul echipei pregatite la meciul din Europa League de Marius Bilasc, Valeriu Bordeianu si Costin Curelea. Fostul intenational roman considera ca la echipa sunt multe de schimbat.

"Continua cu aceleasi probleme CFR. Sunt probleme foarte mari! As incepe cu pregatirea fizica. E un CFR total diferit fata de sezonul trecut.

Rondon s-a zbatut, fara realizari, dar e chinuit acolo in banda. Nu poti crea superioritate daca Pereira si Rondon nu scot oameni din joc.

Nu mai este Petrescu, iar echipa sufera. Cred ca e un final de ciclu. Pot scoate un rezultat pozitiv la Berna, dar e o diferenta mare pentru mine, daca analizam CFR din acest sezon fata de CFR din anii precedenti.

Va avea o misiune complicata noul antrenor. Trebuie sa se faca o analiza, sa fie un nou proiect", a declarat Dumitrescu pentru DigiSport.