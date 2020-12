"Era de nerecunoscut!" Momentul in care s-a produs RUPTURA DECISIVA dintre CFR Cluj si Dan Petrescu! Ce l-a determinat sa plece

CFR Cluj umreaza sa isi numeasca un nou antrenor dupa ce Dan Petrescu s-a despartit de echipa dupa trei ani.

Dan Petrescu a reusit sa castige ultimele 3 titluri in Liga 1, dar s-a despartit de CFR Cluj la mijlocul acestui sezon in curs.

Ionut Rada, fost jucator la CFR Cluj si apropiat al echipei, spune ca au fost mai multi factori care au dus la ruptura dintre echipa si Dan Petrescu, dar si oboseala psihica si-a spus cuvantul.

Ionut Rada crede ca punctul culminant a fost dupa infrangerea cu UTA Arad din Liga 1, cand atitudinea lui Dan Petrescu de la conferinta de presa a fost schimbata total.

"Tinand cont de ultimele rezultate si tot ce s-a intamplat la CFR Cluj cred ca era normala aceasta ruptura intre Dan Petrescu si CFR Cluj.

Nu trebuie sa uitam ce a realizat el aici. A facut lucruri istorice! Cred ca urmatorul antrenor care va veni la CFR Cluj trebuie sa construiasca cu aceste principii pe care le-a adus Dan Petrescu la Cluj. Unul din lucrurile care mie mi-au placut este aceasta disciplina cu care a venit.

Era clar ca si la nivel declarativ, Dan Petrescu nu a mai reusit sa transmita. Nu a mai avut la dispozitie jucatorii pe care i-a dorit. Problemele care au fost cu acest Covid, cu accidentarile, unele probleme la nivel de arbitraj. Cred ca si Dan Petrescu obosise, e parerea mea personala. Era ciudat sa il vedem pe el ca accepta la o conferinta de presa ca am pierdut, cum a fost la meciul cu UTA. Era de nerecunoscut.

Astazi mi-a placut reactia jucatorilor, nu e usor sa vii dupa atatea rezultate negative. Cred ca au scos maxim din acest meci, tinand cont ca in ultimele minute au jucat si cu un om in minus. Nu este usor, au trecut prin momente grele si pana la urma cred ca urmatorul antrenor nu va avea o munca usoara. Eu nu cred ca se vor face schimbari mari in cadrul lotului", a spus Ionut Rada, la Digi Sport.