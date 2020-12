"Stia ce decizie va lua!" Dan Petrescu, dat de gol de Balgradean! Cum a fost comentata plecarea antrenorului de la CFR Cluj

CFR Cluj a remizat pe teren propriu cu TSKA Sofia, scor 0-0, iar calificarea in primavara europeana se va juca in ultima runda, cu Young Boys.

CFR Cluj a jucat in aceasta seara primul meci fara Dan Petrescu pe banca si nu a reusit sa se impuna in fata bulgarilor de la TSKA Sofia.

Dan Petrescu spunea imediat dupa ce a anuntat despartirea de CFR Cluj ca nu este vorba despre o demisie, ci despre o reziliere pe cale amiabila cu clubul.

Balgradean a lasat de inteles dupa meciul cu TSKA Sofia ca a fost dorinta lui Dan Petrescu de a pleca de la echipa:

"Ne-am pierdut putin si din incredere dupa cele 4 infrangeri. Sper ca odata cu acest meci sa ne fi revenit increderea si spiritul de care aveam nevoie. S-a vazut ca suntem o echipa matura, unita si sper sa ne revenim. Sa reusim sa castigam la Iasi.

Noi, indiferent de rezultatul de la Roma, trebuia sa castigam. Oricum trebuia sa batem. Mergem sa castigam, ne jucam sansa la Young Boys. Cum ei au reusit sa ne egaleze, eu cred ca putem sa scoatem o victorie acolo si sa ne calificam.

Toti jucatorii pierdem, toti jucatorii castigam. Am fost intr-o pasa proasta toata echipa, nu doar atacantii sau fundasii. Odata cu meciul asta sper ca am trecut peste aceasta pasa si sper sa ne revenim si sa castigam, in primul rand cu Poli Iasi.

Mister probabil ca stia ce decizie va lua. Normal ca nu e placut pentru nimeni ce s-a intamplat. Ca si-a dat demisia sau ca a reziliat pe cale amiabila. Era frumos sa castigam in aceasta seara si sa ii dedicam victoria lui si tuturor oamenilor din staff. Asta e viata antrenorului", a spus Balgradean, la Digi Sport.