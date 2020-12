CFR Cluj - TSKA Sofia, LIVE TEXT de la 22:00 | Campioana Romaniei, obligata sa castige pentru a pastra sanse de calificare! Primul meci fara Petrescu

Urmarim si comentam impreuna meciul dintre CFR Cluj si TSKA Sofia pe www.sport.ro si facebook.com/sport.ro.

Campioana Romaniei e obligata sa castige meciul de pe teren propriu cu TSKA Sofia pentru a ramane cu sanse la calificare in primavara europeana, insa misiunea ardelenilor este si mai grea dupa ce Dan Petrescu si-a anuntat plecarea.

Pe banca se va afla fostul secund al lui Dan Petrescu, Valeriu Bordeanu, cel care se va ocupa de echipa pana la numirea unui nou antrenor.

CFR Cluj trebuie sa castige meciurile cu TSKA Sofia si cel de la Berna cu Young Boys pentru a visa la inca o calificare miraculoasa in primavara europeana.

Campioana pastreaza totusi sanse la calificare in saisprezecimile Europa League si daca ia patru puncte in ultimele doua meciuri, victorie cu TSKA si remiza cu Young Boys. Insa, CFR va depinde de rezultatele celorlalte echipe. Pentru ca acest scenariu sa poata fi luat in calcul, Young Boys trebuie sa piarda cu Roma, CFR sa bata TSKA, iar in ultimul meci sa incheie la egalitate cu Young Boys.

In meciul tur, CFR Cluj s-a impus cu 2-0.

Echipele probabile:

CFR Cluj: Balgradean - Susic, Manea, Burca, Camora - Djokovic, Itu, Paun - Chipciu, Debeljuh, Rondon

TSKA Sofia: Busatto - Antov, Mattheij, Zanev - Sinclair, Youga, Rodriguez, Carey - Sankhare - Iomov, Sowe