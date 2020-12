BREAKING NEWS! CFR Cluj s-ar fi inteles deja cu noul antrenor! Cine ar urma sa vina la campioana Romaniei

CFR Cluj si Dan Petrescu au reziliat intelegerea pe care o aveau.

In ultima perioada s-au zvonit foarte multe nume care ar putea sa vina pe banca CFR-ului, insa potrivit celor de la digisport.ro, Edi Iordanescu ar fi semnat cu CFR Cluj pe un an si jumatate, cu optiune de prelungire pe inca un sezon. Conform sursei, anuntul oficial ar urma sa fie facut in urmatoarea zi de dupa partida cu TSKA Sofia, printr-o conferinta de presa.

Ar fi a doua aventura a lui Edi Iordanescu la CFR Cluj, dupa cea din 2018 in care a antrenat doar pentru doua luni. El a reusit sa castige atunci trofeul Supercupei Romaniei contra Universitatii Craiova, dar pierderea turului cu Malmo din preliminariile UEFA Champions League i-a adus sfarsitul mandatului.