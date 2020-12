TENSIUNI IMENSE in vestiarul lui CFR Cluj inainte de plecarea lui Petrescu! Antrenorul ar fi fost aproape sa se ia la bataie cu jucatorii 

Dan Petrescu s-a despartit pe cale amiabila de CFR Cluj in cursul acestei saptamani, insa a plecat dupa o perioada de inalta tensiune la club.

Anuntul plecarii lui Petrescu de la campioana Romaniei a surprins in contextul meciurilor ramase pana la finalul anului, insa relatia sa cu jucatorii si conducatorii clubului s-ar fi racit drastic, mai ales dupa ultimele rezultate.

Atmosfera de la echipa nu era cea mai buna, insa rezultatele bune il tineau pe Petrescu pe banca tehnica. Decizia despartirii s-a luat imediat dupa meciul din Cupa, cand CFR a fost eliminata de Poli Iasi, insa in ultimul timp, starea de tensiune era tot mai evidenta, ajungandu-se chiar ca nici jucatorii sa nu mai poata sa lucreze cu antrenorul.

Mai mult decat atat, Gazeta Sporturilor anunta ca in vestiarul CFR-ului au existat conflicte mari intre Petrescu si fotbalistii campioanei. Conform sursei citate, in anumite situatii, tensiunea a fost atat de ridicata incat au fost aproape de contacte fizice. Nume importante din vestiar precum Tucudean, Djokovic sau Arlauskis l-ar fi amenintat pe Petrescu in trecut, insa discutia ar fi fost aplanata de oameni din cadrul clubului.

Relatia cu conducerea nu a fost deloc mai buna, mai ales ca in ultimele luni, Petrescu a criticat in continuu campania proasta de transfeuri de la club si lipsa de atitudine a conducatorilor.