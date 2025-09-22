Hermannstadt a câștigat cu 2-1 pe terenul Rapidului, iar Sergiu Buș a reușit golul etapei, poate chiar al sezonului! La 32 de ani, atacantul a demonstrat că instinctul de marcator și tehnica pură nu se pierd niciodată.

Ilie Dumitrescu, dat pe spate de execuția lui Buș: „Mi-am adus aminte de Alan Shearer!”

În minutul 79, Buș a primit o centrare înaltă, și-a făcut mingea cu pieptul și, din întoarcere, a lovit năprasnic din voleu. Mingea a izbit bara transversală și a intrat în plasă, sub privirile neputincioase ale lui Pașcanu și Kramer.

Ilie Dumitrescu a fost impresionat de reușită și a spus în direct la Digi Sport: „Mi-am adus aminte de Alan Shearer. Cu spatele, știa să își facă loc și apoi lovea din voleu. Senzațional! Ăsta va fi golul anului, vă dau scris. Cel mai frumos gol. Execuția anului!”

Golul de poveste al lui Buș a adus egalarea, iar în prelungiri Chițu a dat lovitura de grație. Hermannstadt a plecat cu toate punctele, iar Rapid rămâne cu amărăciunea unui meci scăpat printre degete.

