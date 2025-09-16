Pe finalul unei prime reprize modeste, Dinamo a deschis scorul prin Cătălin Cîrjan, care a driblat un adversar și a punctat chiar înainte de pauză, din ”assist-ul” lui Alexandru Musi. ”Câinii” s-au desprins în partea secundă, când Danny Armstrong a dus scorul la 2-0 cu un șut din careu.



Cel care a închis tabela a fost Maxime Sivis, introdus pe parcursul reprizei secunde. Fundașul dreapta a punctat după ce a fost servit excelent de același Cîrjan, iar Dinamo încheie etapa pe locul trei în Superliga României.



Ilie Dumitrescu: ”Cîrjan e peste tot”



Ilie Dumitrescu, fostul mare internațional, a analizat partida celor de la Dinamo și s-a arătat impresionat de ”omul meciului”, Cătălin Cîrjan, care a ajuns la două goluri și trei assist-uri în nouă partide.



”Au jucat super inteligent, repet, au un joc elaborat, un joc cu identitate. Au mobilitate în mijloc. Benzile la fel, un joc foarte bun. Cîrjan are libertatea de acțiune, este peste tot. Foarte bun aportul fundașilor laterali.



Un meci bun, solid, confirmă tot ceea ce au arătat în sezonul trecut, plus că acum și-au câștigat un loc în clasament, sunt acolo sus", a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



Programul etapei a 10-a din Superligă:

