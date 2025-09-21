Fanii giuleșteni au reacționat dur după rezultatul înregistrat de favoriții lor. Suporterii i-au întâmpinat cu ostilitate pe jucători în momentul în care aceștia din urmă au mers să salute galeria.

Jucătorii Rapidului, înjurați de fani după 1-2 cu Hermannstadt

”Afară, afară din Giulești”, au strigat fanii înfierbântați de eșecul suferit. O parte dintre ultrașii lui Rapid a început să înjure jucătorii, moment în care Alex Dobre, căpitanul echipei, a ieșit în față să își apere coechipierii. Fotbalistul a început să îi aplaude pe fani, mai degrabă ironic, având în vedere ce avea să spună la flash-interviu.

La interviul din finalul meciului, Alex Dobre a ținut să îi apostrofeze pe fanii giuleșteni pentru atitudinea avută față de jucători.

”Este o discuție pe care am avut-o pentru că un suporter, când vine, trebuie să fie aproape de echipă. Până la urmă, ce este? Este o înfrângere. Este normal să vină și o înfrângere, nu se termină lumea aici. Nu s-a întâmplat nimic rău, este o înfrângere.

Acum ce facem, ne înjurăm? Nu este normal. Ori ești suporter de rezultat, ori ești aproape de noi până la final?”, a spus Dobre la flash-interviu.

