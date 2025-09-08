Alin Fică (24 de ani) va ajunge în Giulești în ultima zi de mercato. Rapidiștii au ajuns deja la un acord cu Neluțu Varga, patronul celor de la CFR Cluj, iar mutarea pare să fi intrat în linie dreaptă.



Pentru mijlocaș va fi, de fapt, o revenire la Rapid, acolo unde a mai jucat sub formă de împrumut în sezonul 2020-2021, în Liga 2, și unde a prins opt partide.



Ilie Dumitrescu: ”Alin Fică va ajuta foarte mult”



Ilie Dumitrescu este convins că Alin Fică o va ajuta foarte mult pe Rapid și a lansat chiar și un pariu în direct.



”Fică este un jucător bun. Fac un pariu că Fică va ajuta foarte mult. Nu au profilul ăsta de mijlocaș acolo. Fac pariu pe o sticlă de vin roșu”, a spus Ilie Dumitrescu, la Digi Sport.



1,4 milioane de euro este cota de piață a mijlocașului care a evoluat deja în 16 partide pentru CFR Cluj în acest sezon, reușind să înscrie de două ori și să ofere o pasă decisivă.



Rapid și-a anunțat candidatura pentru titlu. Este pe locul doi după opt etape, cu 18 puncte, la două puncte distanță de liderul CFR Cluj și cu un avans de trei puncte față de următoarea poziție, ocupată de Dinamo.

