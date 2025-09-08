Mihai Pintilii dezvăluie: ”Gigi Becali a venit la antrenament”

Omul care decide totul la FCSB se consultă de fiecare dată cu colaboratorii săi, însă nu mai este un secret faptul că acesta se implică în alcătuirea primului ”11” și în efectuarea schimbărilor.



Pintilii a dezvăluit că, la un moment dat, s-a trezit cu Gigi Becali la unul dintre antrenamentele FCSB-ului. S-a întâmplat în perioada în care acesta era jucător.



Mihai Pintilii: ”Gigi Becali a venit la antrenament”



Fostul mijlocaș s-a retras în 2020, iar de atunci face parte din staff-ul tehnic al FCSB-ului. Până acum, a lucrat cu antrenori precum Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Argeș Vintilă, Nicolae Dică sau Toni Petrea, iar în prezent cu Elias Charalambous.



”O dată a venit la antrenament, și-a pus un scaun și a stat la antrenament, dar nu s-a băgat, nu a zis nimic, nu mai știu cine era antrenor”, a spus Pintilii, la Digi Sport.



FCSB, în această perioadă de mercato



Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)



Veniri - Dennis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)



Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)



Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Alexandru Băluță (Los Angeles FC), Jordan Gele (Al Kharaitiyat / gratis), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (Flamurtari FC / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (FCU Cluj / împrumutat)

