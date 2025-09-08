Mihai Pintilii dezvăluie: ”Gigi Becali a venit la antrenament”

Mihai Pintilii dezvăluie: &rdquo;Gigi Becali a venit la antrenament&rdquo; Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Pintilii (40 de ani), fost jucător și în prezent antrenor secund la FCSB, a vorbit despre relația cu patronul Gigi Becali.

TAGS:
mihai pintiliiGigi BecaliFCSB
Din articol

Mihai Pintilii (40 de ani), fost jucător și în prezent antrenor secund la FCSB, a vorbit despre relația cu patronul Gigi Becali.

Omul care decide totul la FCSB se consultă de fiecare dată cu colaboratorii săi, însă nu mai este un secret faptul că acesta se implică în alcătuirea primului ”11” și în efectuarea schimbărilor.

Pintilii a dezvăluit că, la un moment dat, s-a trezit cu Gigi Becali la unul dintre antrenamentele FCSB-ului. S-a întâmplat în perioada în care acesta era jucător.

Mihai Pintilii: ”Gigi Becali a venit la antrenament”

Fostul mijlocaș s-a retras în 2020, iar de atunci face parte din staff-ul tehnic al FCSB-ului. Până acum, a lucrat cu antrenori precum Dinu Todoran, Edi Iordănescu, Leo Strizu, Bogdan Argeș Vintilă, Nicolae Dică sau Toni Petrea, iar în prezent cu Elias Charalambous.

”O dată a venit la antrenament, și-a pus un scaun și a stat la antrenament, dar nu s-a băgat, nu a zis nimic, nu mai știu cine era antrenor”, a spus Pintilii, la Digi Sport.

FCSB, în această perioadă de mercato

Antrenor - Elias Charalambous (confirmat)

Veniri - Dennis Politic (Dinamo / 970.000 de euro), Andrei Gheorghiță (Poli Iași / 250.000 de euro), Mamadou Thiam (FCSB / 50.000 de euro), Denis Alibec (FCV Farul / gratis), Daniel Graovac (CFR Cluj / gratis)

Reveniri după împrumuturi - Ovidiu Perianu (Unirea Slobozia), Nana Antwi (Hermannstadt), Laurențiu Vlăsceanu (Unirea Slobozia)

Plecări - Marius Ștefănescu (Konyaspor / 300.000.de euro), Alexandru Băluță (Los Angeles FC), Jordan Gele (Al Kharaitiyat / gratis), Ovidiu Perianu (CFR Cluj / gratis), Alexandru Musi (Dinamo / gratis), William Baeten (Flamurtari FC / gratis), Laurențiu Vlăsceanu (UTA Arad / împrumutat), Alexandru Maxim (FC Voluntari / împrumutat), Nana Antwi (Hermannstadt / împrumutat), Sebastian Radu (Progresul Spartac / împrumutat), Andrei Gheorghiță (FCU Cluj / împrumutat)

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un bărbat plecat în străinătate a avut un șoc când s-a întors acasă. Toată munca lui a dispărut și își acuză fiica de 19 ani
Un bărbat plecat &icirc;n străinătate a avut un șoc c&acirc;nd s-a &icirc;ntors acasă. Toată munca lui a dispărut și &icirc;și acuză fiica de 19 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Marius Marin, &icirc;naintea &rdquo;finalei&rdquo; Rom&acirc;niei cu Cipru: &rdquo;Am văzut o altă echipă!&rdquo;
Marius Marin, înaintea ”finalei” României cu Cipru: ”Am văzut o altă echipă!”
ULTIMELE STIRI
Doar fanii &icirc;nfocați ai Realului &icirc;l mai recunosc! Transformare incredibilă pentru fostul star
Doar fanii înfocați ai Realului îl mai recunosc! Transformare incredibilă pentru fostul star
Dani Coman anunță cum răm&acirc;ne cu transferul lui Mario Tudose la FCSB: &rdquo;Am &icirc;ncheiat!&rdquo;
Dani Coman anunță cum rămâne cu transferul lui Mario Tudose la FCSB: ”Am încheiat!”
Reacție categorică după transferul făcut de Rapid: &rdquo;E un jucător subevaluat&rdquo;
Reacție categorică după transferul făcut de Rapid: ”E un jucător subevaluat”
Marius Marin, &icirc;naintea &rdquo;finalei&rdquo; Rom&acirc;niei cu Cipru: &rdquo;Am văzut o altă echipă!&rdquo;
Marius Marin, înaintea ”finalei” României cu Cipru: ”Am văzut o altă echipă!”
Totul despre viitoarea adversară a Rom&acirc;niei. Cine este naționala Ciprului, una dintre victimele preferate ale tricolorilor
Totul despre viitoarea adversară a României. Cine este naționala Ciprului, una dintre victimele preferate ale tricolorilor
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

MERCATO VARĂ 2025 | Ultima zi de transferuri pentru echipele din Liga 1. Vezi toate mutările realizate

Regula lui Olăroiu, lecție pentru Rom&acirc;nia: &bdquo;Fără asta, n-ai ce căuta la națională!&ldquo;

Regula lui Olăroiu, lecție pentru România: „Fără asta, n-ai ce căuta la națională!“

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n finala cu italianul Sinner

Carlos Alcaraz, rege la US Open 2025. Ce s-a întâmplat în finala cu italianul Sinner

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a &icirc;nt&acirc;mplat &icirc;n celelalte meciuri ale serii

Spania a spulberat-o pe Turcia, iar Belgia nu a avut milă de Kazakhstan. Ce s-a întâmplat în celelalte meciuri ale serii

Kylian Mbappe, fără inhibiții: &rdquo;El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă&rdquo;

Kylian Mbappe, fără inhibiții: ”El merită Balonul de Aur! Dacă ar fi după mine, i-aș aduce trofeul direct acasă”

Turcii au reacționat categoric după umilința cu Spania din preliminariile CM 2026. Performanță neagră pentru naționala lui Montella

Turcii au reacționat categoric după umilința cu Spania din preliminariile CM 2026. Performanță neagră pentru naționala lui Montella

CITESTE SI
Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

stirileprotv Sindicaliștii i-au cerut președintelui demisia lui Daniel David și anularea măsurilor din Educație. Reacția lui Nicușor Dan

&bdquo;Ești o femeie trăsnet&rdquo;. Ea este artista din Rom&acirc;nia lăudată pentru hărnicie

protv „Ești o femeie trăsnet”. Ea este artista din România lăudată pentru hărnicie

PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

stirileprotv PSD vrea să modifice Pachetul 1 de măsuri fiscale. Mamele, veteranii și deținuții politici vor fi scutiți de CASS

&Icirc;n timp ce Europa este vizată de sabotaje, Rom&acirc;nia nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: &bdquo;La noi nu s-a &icirc;nt&acirc;mplat!&rdquo;

stirileprotv În timp ce Europa este vizată de sabotaje, România nu a descoperit niciunul. Ministrul Apărării: „La noi nu s-a întâmplat!”

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!