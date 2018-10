"Il vreau, ar fi excelent sa il am in lot!" Transferul pe care Dica i l-a cerut in gluma lui Becali :)

Nicolae Dica are batai de cap pentru urmatorul meci. Trei oameni de baza ii lipsesc din aparare.

Cu gandul la problemele de lot pe care le are pentru urmatoarea partida, Nicolae Dica i-a cerut in gluma un transfer lui Gigi Becali.

"Ar fi bun Mirel Radoi acum sa-l am in lot. Am doar doi fundasi valizi, unul central si unul dreapta, atat! M-ar ajuta mult Mirel", a glumit Dica intr-o emisiune la Telekomsport, in care a fost invitat si Radoi.

Pentru urmatoarea partida, cu Voluntari, Dica nu se va putea baza pe Morais (suspendat), Nedelcu (suspendat), Balasa (accidentat), Stan (accidentat) si Momcilovici (in recuperare).

Practic, singurele optiuni ale lui Dica pentru aparare vor fi Benzar, Planici si Filip, plus Cana de la juniori.

Meciurile etapei viitoare:



Poli Iasi - Hermannstadt

Astra - Craiova

Botosani - Viitorul

FCSB - Voluntari

Dunarea Calarasi - Gaz Metan

Sepsi - CFR Cluj

Chiajna - Dinamo