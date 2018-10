A cazut zidul! Istorie aseara in Champions League: cea mai mare infrangere suferita de Atletico in era Simeone

Atletico Madrid a suferit aseara cea mai grea infrangere in era Simeone, 0-4 la Dortmund.

Niciodata nu s-a mai intamplat ca Atletico sa piarda la o diferenta atat de mare, in ultimii 7 ani.

4 - Atletico de Madrid have suffered their biggest defeat with Diego Simeone as manager in all competitions (4-0 vs Borussia Dortmund). Shock. pic.twitter.com/6tshWybRrF

Borussia Dortmund devine prima echipa care marcheaza 4+ goluri in poarta lui Atletico, pe durata a 90 de minute.

Borussia Dortmund are the first team to score 4+ goals within 90 minutes against Diego Simeone's Atlético Madrid in the Champions League.

BVB tearing down the wall. ???? pic.twitter.com/maQnzj2O04