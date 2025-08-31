Oficialul din "Ștefan cel Mare" a subliniat că modelul de la Dinamo este fundamental diferit de cel de la rivala FCSB, unde implicarea patronului în deciziile tehnico-tactice este notorie.



Întrebat direct de dacă obișnuiește să-i sugereze antrenorului croat ce sistem de joc să folosească sau ce fotbaliști să trimită pe teren, Andrei Nicolescu a oferit un răspuns ferm.



Andrei Nicolescu: "Niciodată nu am fost în tabere diferite"

Președintele dinamovist a respins categoric ideea unei imixtiuni în zona tehnică, precizând care sunt limitele discuțiilor sale cu Zeljko Kopic.



"Nu. Nu legat de sistem, sub nicio formă. Avem discuții legate de randamentul jucătorilor, care mi se par că sunt normale și cred că niciodată, apropo de analizele post-meci, niciodată nu am fost în tabere diferite, adică lucrurile le-am văzut întotdeauna la fel", a spus Nicolescu, potrivit iAMsport.ro.



Nicolescu a adăugat că înțelege fluctuațiile de formă ale fotbaliștilor: "O realitate pe care trebuie să o acceptăm, adică jucătorii până la urmă nu sunt niște mașini. Nu o să facă exact ce ne așteptăm de la ei în fiecare meci".



Mai mult, oficialul "câinilor" a prezentat și proiecția pe termen lung a clubului, estimând că Dinamo ar putea lupta din nou pentru titlu după sezonul 2026-2027. "Dacă avem un pic de noroc, apropo de mișcările pe care vrem să le facem, cred că putemsă discutăm chiar mai devreme de 2028", a completat acționarul.

