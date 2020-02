"Iesim cu siguranta din play-off!" Denis Alibec vorbeste despre sansele Astrei de calificare! Atacantul acuza ora meciului

Astra nu s-a putut impune pe teren propriu in fata Chindiei, iar giurgiuvenii au ajuns astfel la a doua infrangere consecutiva din acest an si sunt obligati sa castige meciul cu Hermannstadt pentru a ramane in cursa pentru play-off.

Denis Alibec a vorbit despre prestatia echipei, dar si despre absenta lui Constantin Budescu de pe teren. De asemenea, atacantul a acuzat ora la care a fost programat meciul din cauza frigului.

"Am controlat meciul, cel putin prima repriza. Cu Dinamo poate sa spuna lucrul asta domnul Niculae, azi chiar am avut atitudine, am vrut sa castigam. Daca vom continua asa, cu siguranta iesim din play-off. Daca e singurul meci al zilei, sa jucam la 20.30...putea sa ne puna si pe noi mai devreme.

Se simte lipsa oricarui jucator, probabil echipele adverse s-au uitat la meciurile noastre si au vazut cum castigam", a declarat Denis Alibec dupa meci.