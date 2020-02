Salariu URIAS ratat de Alibec din partea celor de la Legia Varsovia! Ioan Niculae s-a opus ferm transferului

Denis Alibec a fost aproape de o mutara in strainatete in aceasta iarna.

Golgheterul Astrei a avut pe masa o oferta din Polonia, de la Legia Varsovia, insa Ioan Niculae nu l-a lasat sa plece. Polonezii au oferit 1 milion de euro catre giurgiuveni, dar transferul a picat, patronul Astrei fiind nemultumit ca oficialii Legiei l-au contactat direct pe jucator, desi acesta nu se afla in ultimele 6 luni de contract.

Alibec ar fi urmat sa primeasca 30.000 de euro lunar, plun un bonus mare la semnatura, informeaza DigiSport.

"Nu am refuzat eu oferta, dar nu am fost lasat sa plec. Am vorbit cu patronul si raman pana in vara, sa ne batem la titlu. Insa, la cum am jucat azi, avem sanse sa iesim si din lupta pentru play-off. Trebuie sa ne mobilizam ca sa jucam din nou foarte bine", a spus Alibec dupa infrangerea cu 2-0 contra lui Dinamo in "Stefan cel Mare".