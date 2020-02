EXCLUSIV www.sport.ro: Verdict CRUNT pentru Budescu! "Cine a dat, ma, cu PIATRA in mine?" Ce a patit dupa ce s-a JUCAT cu Alibec la antrenament si cat lipseste

Budescu s-a accidentat dupa un antrenament inaintea meciului cu Dinamo. Lucrurile sunt mai grave decat sperau sefii Astrei.

"Care ati dat, ma, cu piatra?", a strigat Budescu de pe margine in momentul in care a simtit durerea la picior. Atacantul a fost sigur ca cineva i-a facut o gluma. Abia apoi si-a dat seama ca de fapt muschiul sau cedase, cand a vazut fetele serioase ale celor din jur. Budescu ramasese dupa o sedinta de pregatire alaturi de prietenul Alibec pentur a exersa unele scheme. Absent in Stefan cel Mare, vineri seara, Budescu nu va juca sigur in urmatoarea luna si devine astfel incert pentru meciul cu Islanda de pe 26 martie (in direct la PRO TV).

Budescu are 6 goluri si 7 assisturi in cele 14 meciuri de Liga 1 in care a jucat in acest sezon. Budescu are un gol si in Cupa Romaniei.