Razboi pe Alibec! Reactie dura a Astrei dupa ce Coman a citit declaratia lui Becali pe www.sport.ro: "Sa-si vada de treaba, as putea sa scriu o carte..."

Din articol Declaratia lui Gigi Becali pentru www.sport.ro

Un oficial al Astrei i-a raspuns lui Gigi Becali.

Dani Coman a luat foc dupa ce a citit pe www.sport.ro declaratiile lui Gigi Becali in care il acuza pe Alibec ca strica spiritul la echipele unde evolueaza si ca "tipa, urla, vocifereaza". Patronul ros-albastrilor a mai spus de Alibec ca nu se antreneaza corespunzator.

Coman il contrazice pe Gigi Becali si spune ca Alibec de cand e la Astra face fiecare antrenament la capacitate maxima si chiar sta si dupa antrenamente:

"Vorbeste despre baiatul ala care le-a dat doua goluri? Ii transmit ca se pregateste foarte bine. Nu a existat antrenament pe care sa nu il faca la suta la suta din capacitate si nu a existat sedinta in cantonament la care sa nu stea dupa pregatire si sa faca abdomene cu cei mici.

Despre ceea ce a spus domnul Becali, ca nu se antrena la FCSB, ce sa zic? Sunt jucatori pe care trebuie sa stii sa ii pregatesti, cum sa vorbesti cu ei. Cred ca Alibec, Budescu si ceilalti jucatori au demonstrat ca sunt foarte buni la Astra, apoi cand au plecat s-a intamplat ceva. Din vina celor de la FCSB nu au dat randament, din vina conducerii administrative, a conducerii tehnice. E vina intregului club pentru ce se intampla acolo. Eu ii fac o recomandare domnului Becali. Stiu si eu ce se intampla la FCSB. Nu am vorbit si nu imi permit, dar as putea scrie o carte cu ce se intampla acolo. Le recomand sa isi vada de treaba lor, de clubul lor si sa ne lase pe noi in pace. Sa nu mai vorbeasca de jucatorii nostril", a spus Dani Coman pentru digi.

Declaratia lui Gigi Becali pentru www.sport.ro

"Ma intereseaza pe mine de Budescu si Alibec? Budescu e o realizare, face, drege. Alibec, unde se duce, strica! Stiu ce s-a intamplat, stiu ce face omul. Nu gaseam solutii eu? Il dadeam gratis! Nu se poate antrena echipa din cauza lui. Nu vrea, tipa, urla. Vocifereaza, n-ai ce sa-i faci. El acolo la Astra face ce vrea el. N-o sa dureze mult asa. Nu poti sa joci fotbal fara sa te antrenezi", spunea patronul ros-albastrilor.