Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”

Ultima confruntare dintre Rapid și Petrolul a avut loc în noiembrie 2024 și s-a terminat 1-1 în Giulești. Atunci, Lucian Dumitriu (Petrolul) a înscris în propria poartă (54'), iar Alexandru Tudorie a marcat golul egalizator (62').

Cele două echipe își dau întâlnire în ”Primvs Derby” pe stadionul ”Ilie Oană” într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României.

Fanii lui Rapid au ajuns la Ploiești și se îndreaptă în momentele de față către stadion. Se anunță full house pe ”Ilie Oană” și un meci palpitant, având în vedere și rivalitatea dintre cele două grupări.

Ploieștenii se află pe locul 14 înainte de această partidă, cu doar șase puncte după zece runde, și vânează un rezultat pozitiv în fața unei echipe care vine, de asemenea, după un alt moment complicat.



Rapid a pierdut primul meci din acest sezon, scor 1-2 cu Hermannstadt, dar rămâne în zona locurilor fruntașe, cu 19 puncte. O victorie i-ar ajuta pe giuleșteni să se apropie de liderul Universitatea Craiova.



Ultimul succes reușit de bucureșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2011, Petrolul - Rapid 0-1 (antrenori V. Răchită / R. Lucescu).



Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 29 noiembrie 2024, Rapid - Petrolul 1-1 (Cristi Manea / Alexandru Tudorie).



24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1: cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

