VIDEO EXCLUSIV Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”

SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Petrolul Ploiești - Rapid poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro de la ora 20:30.

TAGS:
RapidPetrolul Ploiestifani Rapidgalerie rapid
Din articol

Cele două echipe își dau întâlnire în ”Primvs Derby” pe stadionul ”Ilie Oană” într-un meci care va conta pentru etapa cu numărul 11 din sezonul regulat al Superligii României.

Ultima confruntare dintre Rapid și Petrolul a avut loc în noiembrie 2024 și s-a terminat 1-1 în Giulești. Atunci, Lucian Dumitriu (Petrolul) a înscris în propria poartă (54'), iar Alexandru Tudorie a marcat golul egalizator (62').

Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”

  • Vlcsnap 2025 09 27 19h32m38s799
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Foto: Arhivă personală

Fanii lui Rapid au ajuns la Ploiești și se îndreaptă în momentele de față către stadion. Se anunță full house pe ”Ilie Oană” și un meci palpitant, având în vedere și rivalitatea dintre cele două grupări.

Ploieștenii se află pe locul 14 înainte de această partidă, cu doar șase puncte după zece runde, și vânează un rezultat pozitiv în fața unei echipe care vine, de asemenea, după un alt moment complicat.

Rapid a pierdut primul meci din acest sezon, scor 1-2 cu Hermannstadt, dar rămâne în zona locurilor fruntașe, cu 19 puncte. O victorie i-ar ajuta pe giuleșteni să se apropie de liderul Universitatea Craiova.

Ultimul succes reușit de bucureșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2011, Petrolul - Rapid 0-1 (antrenori V. Răchită / R. Lucescu).

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 29 noiembrie 2024, Rapid - Petrolul 1-1 (Cristi Manea / Alexandru Tudorie).

24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1: cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

  • Cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare;
  • Una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid acasă, a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua.
ARTICOLE PE SUBIECT
Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! &rdquo;Primvs derby&rdquo;, acum cu Eugen Neagoe și Constantin G&acirc;lcă
Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! ”Primvs derby”, acum cu Eugen Neagoe și Constantin Gâlcă
ULTIMELE STIRI
Ce fotbalist putea avea naționala Rom&acirc;niei! 3 goluri și 2 pase de gol &icirc;n ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund
Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund
Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse &ndash; Nantes și PSG &ndash; Auxerre, LIVE pe VOYO
Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO
ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a &icirc;nscris gol după gol. Toate rezultatele
ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele
Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! &rdquo;Primvs derby&rdquo;, acum cu Eugen Neagoe și Constantin G&acirc;lcă
Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! ”Primvs derby”, acum cu Eugen Neagoe și Constantin Gâlcă
Manita &icirc;n derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso
"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de &rdquo;Primvs Derby&rdquo;

Fanii lui Rapid fac spectacol pe străzile din Ploiești! Gata de ”Primvs Derby”

Ce fotbalist putea avea naționala Rom&acirc;niei! 3 goluri și 2 pase de gol &icirc;n ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund

Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund

Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse &ndash; Nantes și PSG &ndash; Auxerre, LIVE pe VOYO

Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO

ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a &icirc;nscris gol după gol. Toate rezultatele

ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele

Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! &rdquo;Primvs derby&rdquo;, acum cu Eugen Neagoe și Constantin G&acirc;lcă

Petrolul Ploiești - Rapid, de la ora 20:30, ECHIPELE DE START! ”Primvs derby”, acum cu Eugen Neagoe și Constantin Gâlcă

Manita &icirc;n derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso

"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso



Recomandarile redactiei
C&acirc;t de rău arată gazonul de pe &rdquo;Ilie Oană&rdquo; și ce a făcut Aioani &icirc;n poartă &icirc;nainte de Petrolul - Rapid!
Cât de rău arată gazonul de pe ”Ilie Oană” și ce a făcut Aioani în poartă înainte de Petrolul - Rapid!
Ce fotbalist putea avea naționala Rom&acirc;niei! 3 goluri și 2 pase de gol &icirc;n ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund
Ce fotbalist putea avea naționala României! 3 goluri și 2 pase de gol în ultimele 4 meciuri la Borussia Dortmund
Manita &icirc;n derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso
"Manita" în derby-ul Atletico Madrid - Real Madrid. Diego Simeone l-a pus la respect pe Xabi Alonso
ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a &icirc;nscris gol după gol. Toate rezultatele
ACUM, pe VOYO: Nottingham - Sunderland 0-0. Liverpool și Chelsea au pierdut, iar Manchester City a înscris gol după gol. Toate rezultatele
Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse &ndash; Nantes și PSG &ndash; Auxerre, LIVE pe VOYO
Monaco, distrusă de Lorient! Urmează Toulouse – Nantes și PSG – Auxerre, LIVE pe VOYO
Alte subiecte de interes
Moștenirea pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat &icirc;napoi &icirc;n Rom&acirc;nia: A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o &icirc;ntrebare: de ce n-a fost băgat titular?
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Adrian Mihalcea a explodat după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: Să mă ierte Dumnezeu!
Adrian Mihalcea a "explodat" după Unirea Slobozia - Petrolul 1-2: "Să mă ierte Dumnezeu!"
Petrolul și-a anunțat noul transfer: &rdquo;Bun venit!&rdquo;
Petrolul și-a anunțat noul transfer: ”Bun venit!”
Idolul Giuleștiului &icirc;l apără pe G&acirc;lcă: Fanii nu-i pot cere asta. Nu e nici Anghel Iordănescu, nici Dan Petrescu
Idolul Giuleștiului îl apără pe Gâlcă: "Fanii nu-i pot cere asta. Nu e nici Anghel Iordănescu, nici Dan Petrescu"
&Icirc;ntrebarea care l-a scos din sărite pe Șumudică: Este o t&acirc;mpenie. Mie mi-e și silă de ceea ce citesc
Întrebarea care l-a scos din sărite pe Șumudică: "Este o tâmpenie. Mie mi-e și silă de ceea ce citesc"
CITESTE SI
VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Ulberg vs Reyes


00:00
UFC
UFC Fight Night: Lopes vs Silva


00:00
UFC
UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!