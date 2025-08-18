Cele două echipe s-au confruntat în etapa #6 din sezonul regulat al SuperLigii României duminică seară, de la ora 21:30, pe Arena Națională, cel mai mare stadion al țării.



La capătul celor 90 de minute, Rapid și FCSB au împărțit punctele



Roș-albaștrii au avut un start perfect de meci. Mihai Lixandru a deblocat tabela de marcaj încă din minutul șapte, iar după o oră de joc, Daniel Bîrligea a dus scorul la 2-0.



Pe final, Evlir Koljic a micșorat diferența în minutul 83. Giuleștenii au forțat egalarea, împinși de galerie. Koljic a realizat ”dubla” în minutul 90+2. Iar Rapid a obținut, astfel, un punct pe Arena Națională.



Costel Gâlcă a spus care este marea problemă de la Rapid: ”Foarte, foarte proaste!”



La conferința de presă după meci, Costel Gâlcă, antrenorul lui Rapid, a explicat că elevii săi reușesc să ducă mingea în careul advers, dar iau decizii modeste când vine vorba de finalizare.



”Ne dorim să câștigăm fiecare meci, dar trebuie să arătăm mult mai bine. Trebuie să jucăm altfel. Am dus mingea până în careul advers, dar luăm decizii foarte, foarte proaste”, a spus Costel Gâlcă.



Pentru Rapid urmează meciul cu Metaloglobus București de vineri seară, de la ora 21:30. Partida va conta pentru etapa #7 din sezonul regulat și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

