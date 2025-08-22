Daniel Pancu: ”Nu o să antrenez niciodată la FCSB!”

Daniel Pancu a acordat un interviu în exclusivitate pentru PRO TV în care a vorbit printre altele și despre numirea stelistului Costel Gâlcă pe banca Rapidului.

Întrebat dacă el ar putea să o antreneze pe viitor pe FCSB, Pancu a dat un răspuns clar: ”Niciodată!”. Motivul? Nu vrea să își încalce o promisiune făcută în urmă cu aproape 30 de ani.

”Poate suna telefonul în orice moment, e important să fiu pregătit. Nu, nu, nu, nu o să antrenez niciodată la FCSB, la mine e clar. Decât să dau cuvântul cuiva și să nu îl respect, mai bine mă ascund în pădure un an de zile.

Nu s-a pus problema niciodată. În 97, plecau Chiriță la Dinamo și Adi Matei la Steaua. Am spus că nu voi trăda niciodată Rapidul, nu voi juca niciodată la Steaua. Mă bucur că mi-am respectat promisiunea. Cred că am influențat mulți rapidiști.

Am promovat și apărat rapidismul ăsta. Nu aș putea nici ca antrenor. Nici nu s-ar pune problema vreodată ca FCSB să îl oferteze pe Pancu, pentru că nici Rapid nu o să îl oferteze niciodată pe Marius Lăcătuș”, a spus Daniel Pancu pentru PRO TV și Sport.ro.

