La ani buni de la retragere, Ilie Iordache duce o viață complet diferită. Ajuns la 40 de ani, fostul mijlocaș stânga, care a trecut pe la Universitatea Craiova, Dinamo, Rapid și Pandurii activează ca dezvoltator imobiliar în zona Pantelimon. Fostul fotbalist își împarte acum timpul între șantiere și antrenamentele băiatului său de nouă ani.

Întrebat despre noua sa ocupație, Ilie Iordache a oferit detalii despre pașii pe care i-a făcut după ce a agățat ghetele în cui.

„Când te lași de fotbal, prea multe opțiuni nu ai. Cred că Dumnezeu m-a dus în direcția asta, consider că e o direcție foarte bună. Lucrurile merg foarte bine, încercăm să oferim clienților case calitative. Mă gândeam și să îmi deschid o academie de fotbal, doar că timpul nu îmi permite deocamdată. Dar imobiliarele merg, le facem cum putem. Vedem ce o să ne rezerve viitorul. Sunt rezervați acum, am simțit și noi asta o perioadă. Vânzările au început puțin să scadă, dar noi depindem mult de ce se întâmplă în stat, de dobânzi, sunt mulți factori care afectează”, a povestit Iordache, potrivit GSP.

Regretele unei cariere care promitea mai mult

Privind în urmă, Iordache recunoaște acum că lipsa de disciplină i-a frânat ascensiunea în fotbalul românesc și le-a dat câteva sfaturi tinerilor din noua generație.

„Sunt mulți mai buni decât Ilie Iordache! Iordache a jucat și el la nivelul la care a jucat. Probabil că puteam să fac mai mult... Din nefericire pentru mine, atât am reușit. Dar aici mă întorc tot la chestia asta de educație sportivă. N-am fost prea corect cu viața sportivă. Dar sunt mulți jucători talentați în România care pot asigura viitorul naționalei României. Aici, depind foarte mult de ei, de cum își organizează viața. E foarte important să-și organizeze bine viața și să se gândească numai la fotbal. Că după aceea, când se termină fotbalul, regretele există, dar nu prea mai ai ce să faci cu ele”, a mai spus Iordache.