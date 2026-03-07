Chiar dacă a anunțat că vor fi făcute restructurări la echipă, sunt jucători pe care patronul de la FCSB nu vrea să îi piardă.

Gigi Becali îi prelungește contractul lui Vali Crețu

Unul dintre aceștia este veteranul Vali Crețu. Chiar dacă a ajuns al 37 de ani, prestațiile fundașului lateral continuă să îl mulțumească pe finanțatorul roș-albaștrilor, care a anunțat că îi va prelungi contractul fotbalistului.

De altfel, finanțatorul de la FCSB a dezvăluit cum a evoluat salariul fotbalistului român de-a lungul timpului.

”Știi care e treaba? Când ajungi la 35 de ani și ai făcut aproape milionul, ei nu mai… Vezi, la Crețu e altceva. Crețu nu are milionul. Dar Crețu și-a făcut situația familială, că are o familie frumoasă, două fete și o nevastă, și se iubesc. El și-a făcut la bătrânețe situația. El cu mine și le-a făcut pe toate.

El nu avea. El de când a venit la FCSB și-a făcut situația familiei. Avea 2000 de euro pe lună când a venit. După care 5 mii, 7, 13, 15. Și-a luat apartament în Pipera. E un om care își dă viața.(n.r. – Îl mai țineți pe Crețu?) Normal că îl țin. Își face omul treaba”, a spus Gigi Becali la Fanatik.

Vali Crețu este jucătorul celor de la FCSB din 2019, de când a fost transferat de la Gaz Metan Mediaș.