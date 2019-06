"I-am zis ca-l iau, a zis ca nu vrea! Sa vada el ce pateste daca o sa fie bun pentru CFR!" Primul transfer REFUZAT de Andone! Jucatorul e la un pas de CFR Cluj

Gigi Becali e aproape de inca o afacere importanta pe piata transferurilor.

S-a inteles cu Viitorul pentru transferul olandezului De Nooijer. Acum trebuie sa-l convinga pe jucator sa-i accepte oferta. Becali spune ca a fost la un pas sa-l aduca si pe Cestor de la Astra, dar ca noul antrenor Bogdan Andone s-a opus. Cestor va ajunge la CFR, e sigur Becali.

"Cu De Nooijer trebuie sa ma inteleg, cu Gica am rezolvat tot. Am vorbit cu Dani Coman, a zis ca Cestor face cel mai bun cuplu de fundasi centrali cu unul de la noi, daca vine. Am vorbit pe urma cu Bogdan Andone, mi-a spus ca nu vrea. Vezi ca fac si cum vrea antrenorul? Daca eu eram convins, putea sa fie sanatos Andone, tot il luam. A fost vehement, Andone a zis ca nu-l intereseaza. Sa-l ia CFR! Daca se adapteaza la CFR, sa vada Andone atunci ce se intampla", a spus Becali.