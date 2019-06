N-are timp sa se gandeasca la FCSB! Declaratia data in aceasta dimineata de Olaru

Darius Olaru a fost cumparat de Becali de la Gaz Metan cu 600 000 de euro.

Mijlocasul ofensiv nu se gandeste inca la FCSB. Va ajunge in Bucuresti abia din iarna. Olaru are planuri mari cu nationala U21 la Europeanul din Italia si San Marino. A prins lotul de 23 convocat de Mirel Radoi si viseaza sa-i bata pe francezi si englezi.

"Ma bucur ca am facut acest pas. Transferul la FCSB se face in iarna, acum ma gandesc la Europeanul U21. Sper sa prind semifinalele cu nationala. Suntem concentrati, vrem sa facem jocuri bune. Speram sa ne ridicam la nivelul celor pe care-i intalnim. Preferam sa prindem niste adversari mai accesibili, dar cred ca si ceilalti sunt acolo pentru ca ua meritat sa se califice. Sunt emotii, dar sunt pozitive. Mergem sa facem jocuri bune, sa dam totul. Nu eram sigur ca voi fi convocat. Am incercat sa dau totul la echipa de club, cred ca evolutiile mele acolo m-au adus aici. Sper sa batem Croatia, e cel mai important meci, cred eu. Sper sa obtinem cele 3 puncte acolo, apoi cu Franta si Anglia sa vedem cum gestionam partidele", a spus Olaru.