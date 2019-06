"Asa sansa mai rar" Marius Sumudica a vorbit despre noul antrenor de la FCSB! "E un tatic foarte bun, vine cu ciocolata acasa la copii" :)

Marius Sumudica a vorbit despre Bogdan Andone, noul antrenor de la FCSB.

FCSB a incheiat campionatul pe locul secund, iar Mihai Teja a fost demis pentru ca nu a reusit sa castige titlu. Cu toate acestea, noul antrenor de la FCSB va fi fostul secund al lui Teja si al lui Sumudica, Bogdan Andone.

Bogdan Andone este cumnatul lui Marius Sumudica, iar cei doi au colaborat la Astra in sezonul in care giurgiuvenii au iesit campioni. Sumudica a vorbit despre numirea lui Andone pe banca FCSB-ului.

"Nu am nicio treaba cu FCSB, vreau sa ma dezic de aceasta problema. E cumnatul meu, dar nu am absolut nicio implicare, nu mai intereseaza, ii doresc bafta si atata tot! Nu ma intereseaza ce se intampla la FCSB!

L-am felicitat, e problema lui, e drumul lui. Drumurile noastre s-au despartit. Ma deranjeaza cand toata lumea spune ca l-a pus Sumudica la Steaua. Pai daca as avea eu putere sa pun antrenor pe unde vreau, inseamna ca am ajuns mare de tot", a spus Marius Sumudica.

Sumudica: "Asa sansa mai rar"

"Asa sansa mai rar, sa antrenezi in Divizia B, echipe de mijlocul clasamentului si dupa sa ai sansa sa antrenezi o echipa care are posibilitatea din punct de vedere financiar sa te bati la campionat, la grupe in competitiile europene, e o sansa enorma in viata.

Daca va reusi sa ia cele mai bune decizii, sa fie inspirat si sa faca rezultate, i se va schimba cariera ca antrenor. Daca nu, nu stiu ce se va intampla", a adaugat Sumudica.

"E un tatic foarte bun"

Marius Sumudica a refuzat sa il descrie pe Bogdan Andone ca antrenor, spunand insa, ca este un tata foarte bun: "E un tatic foarte bun, vine cu ciocolata acasa la copii...Ce sa ia de la mine? Nu vedeti ca eu nu am contract, el are", a glumit Sumudica.