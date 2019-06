BECALI L-A PREZENTAT LA PALAT pe noul antrenor al FCSB! Becali a vrut sa-l ia pe LUTU antrenor! AICI TOT ce s-a intamplat la prezentarea lui Bogdan Andone

Gigi Becali l-a prezentat oficial pe Bogdan Andone ca antrenor al lui FCSB!

CELE MAI IMPORTANTE DECLARATII ALE LUI BECALI, MM STOICA SI BOGDAN ANDONE

12:53: Becali: "Nu-i cer nicio schimbare. O sa aiba o perioada, dar daca vad ca nu se coc bine strugurii, nu dau zahar, intervin imediat!"

12:52 Bogdan Andone: "Obiectivele sunt normale pentru un club cum e Steaua. Avem nevoie de liniste si de rezultate pozitive. Criticile sunt normale atunci cand lucrurile."

12:50 Gigi Becali: "Meciurile de Europa le jucam la Giurgiu"

12:42 Gigi Becali: "Aripi imi dau 3 jucatori: Man, Coman, Morutan! Astia 3 imi dau mie aripi. Am zis ca vreau 4-3-3. Sa implementeze el, antrneorul. E posibil sa mai stea 6 luni Morutan, daca nu se preteaza! De vandut, vand tot! Dar daca merita. Daca iau 30 pe Man, il vand! Ce-am spus, asa voi face. Man, Coman, Morutan sunt de bani multi. Restul pot sa plece pe bani mai putini"

12:40 Gigi Becali: "M-am inteles cu Gica, trebuie sa ma inteleg cu jucatorul. Cestor de la Astra... am vrut sa-l iau. Am vorbit cu Dani Coman, mi-a zis ca ar face cel mai bun cuplu de fundasi centrali cu unul de la noi. Am discutat cu Bogdan Andone, mi-a spus ca n-are nevoie! Sa-l ia CFR!"

12:35: Gigi Becali: "Coman... am vorbit azi cu Argaseala, i-am zis sa copieze contractul lui Man si sa i-l dea si lui Coman. Ii fac si lui 15 500 pe luna, asa e normal!"

12:30 Gigi Becali: "La antrneori straini, nu m-am gandit niciodata. Ba, nu mai aduc. Vreau antrneor roman la echipa romaneasca. In 2-3 ani vreau echipa romaneasca si la jucatori, asa vreau. Dica... nu stiu ce-a fost in capul lui. Putea sa fie Dica acum. A doua zi, probabil a avut un exces de orgoliu. A zis ca se duce la FC Arges! Nu mi-a zis din prima ca merge acolo. I-a dat Edi mesaj lui MM, nu am stat sa citesc. I-am zis lui MM sa-mi spuna esenta si mi-a zis de clauza. Pe urma i-am zis: ia, da-mi numarul lui Bogdan Andone! Nu-l cunosteam! E un om smerit, e un om bun. Vreau sa lucrez cu oameni buni, smeriti, ca sa dea Dumnezeu. M-am mai schimbat si eu, nu mai sunt asa tra-la-la. Sunt mai cuminte. L-am intrebat pe Lutu daca vrea sa fie secund. Mi-a zis ca nu e pregatit. Eu sunt la lumina, viata mea e in lumina!"

12:25 Mihai Stoica: "Am fost surprins cand am vazut cat a crescut din punctul de vedere al antrenoratului. Absolut tot ce se intampla, patronul trebuie sa stie. Nu am nicio legatura cu numirea lui Bogdan Andone. A fost decizia domnului Becali. Sunt sigur ca nu va avea nicio problema sa se impuna la FCSB".

12:22 Bogdan Andone: "E un lot foarte bun valoric, echilibrat. Sper sa facem un mix din jucatorii cu experienta si cei foarte tineri. Sper sa profitam de calitatile tuturor jucatorilor"

12:19 Bogdan Andone: "E o mare provocare. Vrem sa facem o echipa puternica, agresiva. Eu cu Sumudica suntem cumnati, am fost colegi de echipa, avem o relatie buna. Fiecare are drumul lui, filosofia lui in fotbal. Ne-am despartit acum 3 ani din punct de vedere profesional. E un antrenor foarte bun, simte foarte bine vestiarul, meciul, face bine schimbarile, a fost o experienta buna sa lucrez cu el. Incesc sa-mi fac munca cat mai bine, sa colaborez cat mai bine cu jucatorii. Sunt puternic din punct de vedere psihic, nu cred ca vor fi probleme"

12:17 Becali: "Daca-mi da vin bun, daca scoate cel mai bun vin... ii pup mana lui Andone! Vinul e Europa League. Nu vreau sa ma mandresc, nu vreau sa jignesc. Oricine poate sa-si spuna parerea. Cateodata, din parere, unii ajung sa-l certe pe Becali. E greu sa-l certi. Nu poti sa faci asta! Unii iau 1000 pe luna si zic de mine care iau un jucator cu 3 milioane".



12:15 Becali: "Eu vorbeam cu MM, imi spunea... Bogdan Andone oricum face tot. MM nu stie, dar eu bagam la cap. I-am zis lui MM sa stea linistit, ca noi avem antrenor, pe Bogdan Andone. Cu Edi nu stiu ce s-a intamplat. Ce am inteles eu este ca el are o clauza la Gaz Metan si nu vrea s-o plateasca. Atat. In rest, nu stiu! Bogdan Andone e antrneorul echipei."



12:14: Becali: "Obiectivele lui Andone: Europa League, campionat, Champions League. Daca ma duce in Europa League, daca-mi da vin, ramane si anul viitor, gata, ca Dica. Numai eu beau vin. Ce, mai bea cineva? Banu', Europa! Asta trebuie sa faca Andone! Mie daca nu-mi dai vin sa beau, alt antrenor. La mine e banul! Eu pentru bani fac tot! Performanta, astea... Nu ma intereseaza pe mine. Eu nu ma pricep sa fac... dar uite la coeficientul asta UEFA, din cer. Acum ii ironizez si eu pe cei care ma critica. Uite, ba, am gasit si eu un coeficient UEFA. Avem coeficient mai mare ca AC Milan! Degeaba ziceti ca nu stie Becali ce face, va contrazic cifrele!"

12:08 Becali: "Am terminat cu Florentin Matei. El nu avea 15 000 pe luna, avea 20 000. E cuminte, gata. A plecat! A plecat si Rusescu, am scapat de 65 000 pe luna, cu taxe 100 000. Va dati seama ce bine? Jucatori nu cred ca o sa mai aduc. Daca Andone vrea vreun jucator, ii fac poftele si lui. Dar sa aiba grija, ca raspunde!"

12:05 Becali: "Se va schimba putin aparitia mea. Poate aveti dreptate, ca nu-i bine sa apar eu cum am aparut pana acum. Dupa meci, eu, Becali, manios... spun lucruri si supar oameni. Dupa meci, la bucurie puteti sa ma sunati. Daca nu, sa nu ma sunati. Pierde echipa... nu ma sunati. Cand pierde echipa, ma supar. Vreau sa schimb atitudinea. Toata lumea spune ca nu e bine sa apar foarte mult. Vreau mai multa liniste in viata mea. Pentru ce, toata ziua sa stea Becali, Becali, Becali. Am 61 de ani, ajunge. Nu mai sunt de bataie! Am simtit nevoia sa spun asta din dragoste, ca nu-i frumos ca eu sa nu raspund. Dragostea nu ma lasa sa sune telefonul si sa ma fac ca nu vad. Nu sunt vinovat eu ca nu mai raspund. La bucurie sa ma sunati, la suparare nu, ca supar eu mai multi oameni".

Stelistii intra intr-o noua era. Fostul secund al lui Teja din ultimele 6 luni e alesul lui Becali pentru banca FCSB. Dupa negocierile esuate cu Edi Iordanescu, Becali s-a reorientat in numai cateva ore si l-a pus antrenor pe Bogdan Andone.



