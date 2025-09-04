I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

Gigi Becali a vorbit despre interesul FCSB-ului pentru a-l aduce pe Louis Munteanu. Patronul campioanei României a explicat că nu este dispus să plătească nici șase milioane de euro în schimbul atacantului venit de la Fiorentina.

Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

Ioan Varga a fost chestionat în legătură cu sumele despre care a vorbit patronul FCSB-ului și nu s-a ferit să spună că nu ascultă oferte sub zece milioane de euro. Astfel, omul cu banii de la CFR Cluj a refuzat din start oferta făcută de Gigi Becali.



„Nu mă interesează oferta. Ce tot mă întrebați de 4-5 milioane de euro?! Nu înțelegeți românește că noi discutăm peste 10 milioane? Și discuțiile astea cu 6 milioane de euro, nu pricep de unde au apărut. Ce să reduc?! Astea sunt îmbârligături! Peste 10 milioane de euro discutăm. Sub, nu!”, a spus Varga, conform gsp.ro. Fotbalistul de 23 de ani a semnat cu CFR Cluj în iulie 2024 în schimbul sumei de 2,3 milioane de euro și a reușit 5 milioane de euro este cota lui Louis Munteanu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.



Ce a declarat Gigi Becali Interesul roș-albaștrilor pentru Louis Munteanu a început ca o glumă marca Gigi Becali! Între timp însă, ofertele au crescut! Și, la ce sumă a înaintat patronul roș-albaștrilor, la „ultima strigare“, nu mai e nimic de râs. De fapt, potrivit ultimelor declarații făcute de Gigi Becali, la Digi Sport, în acest moment s-a redus foarte mult diferența între suma oferită de FCSB și cea cerută de Neluțu Varga, patronul clujenilor. „Rămâne oferta valabilă oricât e el fotbalist. Acum, un an-doi, că după îmbătrânește. 4,5 milioane (n.r. – de euro), oricând, la orice oră. Un prieten mi-a zis că <<dacă-i dai 6, îl dă>>. Păi, am înnebunit de cap? Păi, toți banii pe care îi iau din Europa îi dau lui Neluțu? Dau 4,5, dar 6?! O să vină familia și o să spună <<bă ești nebun?>>. Cum să dai 6 milioane? O să zică nevasta că îmi bat joci de bani“, a spus Becali.

