I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

I-a dat imediat răspunsul lui Gigi Becali! Varga a lămurit tot despre &bdquo;afacerea&rdquo; Munteanu Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Ioan Varga i-a oferit un răspuns lui Gigi Becali în urma ofertei făcute pentru Louis Munteanu.

TAGS:
louis munteanuGigi BecaliFCSBCFR ClujSuperliga
Din articol

Gigi Becali a vorbit despre interesul FCSB-ului pentru a-l aduce pe Louis Munteanu. Patronul campioanei României a explicat că nu este dispus să plătească nici șase milioane de euro în schimbul atacantului venit de la Fiorentina.

Varga a lămurit tot despre „afacerea” Munteanu

Ioan Varga a fost chestionat în legătură cu sumele despre care a vorbit patronul FCSB-ului și nu s-a ferit să spună că nu ascultă oferte sub zece milioane de euro. 

Astfel, omul cu banii de la CFR Cluj a refuzat din start oferta făcută de Gigi Becali.

„Nu mă interesează oferta. Ce tot mă întrebați de 4-5 milioane de euro?! Nu înțelegeți românește că noi discutăm peste 10 milioane?

Și discuțiile astea cu 6 milioane de euro, nu pricep de unde au apărut. Ce să reduc?! Astea sunt îmbârligături! Peste 10 milioane de euro discutăm. Sub, nu!”, a spus Varga, conform gsp.ro.

Fotbalistul de 23 de ani a semnat cu CFR Cluj în iulie 2024 în schimbul sumei de 2,3 milioane de euro și a reușit 

5 milioane de euro este cota lui Louis Munteanu, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Ce a declarat Gigi Becali

Interesul roș-albaștrilor pentru Louis Munteanu a început ca o glumă marca Gigi Becali! Între timp însă, ofertele au crescut! Și, la ce sumă a înaintat patronul roș-albaștrilor, la „ultima strigare“, nu mai e nimic de râs.

De fapt, potrivit ultimelor declarații făcute de Gigi Becali, la Digi Sport, în acest moment s-a redus foarte mult diferența între suma oferită de FCSB și cea cerută de Neluțu Varga, patronul clujenilor.

Rămâne oferta valabilă oricât e el fotbalist. Acum, un an-doi, că după îmbătrânește. 4,5 milioane (n.r. – de euro), oricând, la orice oră. Un prieten mi-a zis că <<dacă-i dai 6, îl dă>>. Păi, am înnebunit de cap? Păi, toți banii pe care îi iau din Europa îi dau lui Neluțu? Dau 4,5, dar 6?! O să vină familia și o să spună <<bă ești nebun?>>. Cum să dai 6 milioane? O să zică nevasta că îmi bat joci de bani“, a spus Becali.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese
De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese
ARTICOLE PE SUBIECT
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: &bdquo;Niciodată &icirc;n viața mea!&ldquo;
Gigi Becali, reacție explozivă la transferul lui Zouma, la CFR: „Niciodată în viața mea!“
Pe cine a transferat CFR Cluj: Zouma, titular la o retrogradată din Arabia Saudită, a jucat ultima dată &icirc;n fotbalul mare acum 16 luni
Pe cine a transferat CFR Cluj: Zouma, titular la o retrogradată din Arabia Saudită, a jucat ultima dată în fotbalul mare acum 16 luni
Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 &icirc;n Superliga
Cota de piață a lui CFR Cluj a explodat după sosirea lui Kurt Zouma! Cum arată acum top 3 în Superliga
ULTIMELE STIRI
Se zguduie vestiarul lui Real Madrid? Planul &bdquo;diabolic&ldquo; al unui superstar
Se zguduie vestiarul lui Real Madrid? Planul „diabolic“ al unui superstar
Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj: &rdquo;L-am sunat. &Icirc;i mulțumesc&rdquo;
Kurt Zouma a dezvăluit cine l-a convins să semneze cu CFR Cluj: ”L-am sunat. Îi mulțumesc”
A murit Giorgio Armani! &bdquo;Regele modei&rdquo; era și președintele unui club de baschet
A murit Giorgio Armani! „Regele modei” era și președintele unui club de baschet
Reacție categorică după transferul lui Ianis Hagi: &rdquo;Foarte mulți bani&rdquo;
Reacție categorică după transferul lui Ianis Hagi: ”Foarte mulți bani”
Afacere interesantă &icirc;n Superliga! Jucătorul ar putea semna cu rivala
Afacere interesantă în Superliga! Jucătorul ar putea semna cu rivala
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: &rdquo;&Icirc;mi place. M-a sunat cineva&rdquo;

Gigi Becali a anunțat jucătorul pe care vrea să-l transfere la FCSB: ”Îmi place. M-a sunat cineva”

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Louis Munteanu, la preț-promo pentru FCSB: dezvăluirea lui Gigi Becali

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000&euro;

Lovitura pusă la cale de Gigi Becali: 10.500.000€

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: &bdquo;Se ocupă MM!&rdquo;

Undă verde! Gigi Becali confirmă tranferul-bombă de la Eintracht Frankfurt: „Se ocupă MM!”

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Radu Drăgușin, OUT! Decizia luată de Tottenham

Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: &bdquo;Dacă vă spun ce salarii sunt, &icirc;ncepeți să r&acirc;deți!&ldquo;

Ce mai face și unde antrenează Vasile Miriuță: „Dacă vă spun ce salarii sunt, începeți să râdeți!“

CITESTE SI
Ilie Bolojan: &bdquo;Cel puţin o treime&rdquo; din comunele din Rom&acirc;nia nu acoperă nici măcar salariile din veniturile &icirc;ncasate

stirileprotv Ilie Bolojan: „Cel puţin o treime” din comunele din România nu acoperă nici măcar salariile din veniturile încasate

&rdquo;Sunt at&acirc;t de frumoasă &icirc;nc&acirc;t bărbații nu vor să fie cu mine&rdquo;. Modelul suedez care se pl&acirc;nge de abstinență

protv ”Sunt atât de frumoasă încât bărbații nu vor să fie cu mine”. Modelul suedez care se plânge de abstinență

De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați &icirc;naintea tragediei soldate cu 15 decese

stirileprotv De ce ar fi deraiat faimosul funicular din Lisabona. Probleme raportate de angajați înaintea tragediei soldate cu 15 decese

Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

stirileprotv Viorica Dăncilă și Adrian Năstase au provocat stupoare pe scena politică, după ce au participat la parada de la Beijing

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Imavov vs Borralho


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - Aberdeen


00:00
UEFA Europa League
FCSB - Aberdeen


00:00
UFC
UFC Fight Night: Johnny Walker vs. Zhang Mingyang


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: Aberdeen - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!