FCSB e un club tare ciudat! Cât timp echipa era în preliminariile cupelor europene, în cărți pentru accederea în grupa de Champions League, la capitolul de întăriri a fost trecut Denis Alibec (34 de ani). Adică, un vârf „inexistent“, cu zero realizări, de când s-a întors la formația bucureșteană.

Acum, când preliminariile cupelor europene au trecut și s-a ratat accederea în Champions League – premiul de consolare: Europa League – FCSB și-a propus să ia un atacant adevărat.

În acest context, de vreo două săptămână încoace, Gigi Becali a început să lanseze oferte pentru Louis Munteanu (23 de ani). Adică, un alt caz tare ciudat din fotbalul nostru! Pentru că vedeta CFR-ului a tot fost „plimbat“ pe la diferite echipe, dar, în momentul de față, e tot la Cluj.

Gigi Becali: „Dacă îl iau, îl dau apoi pe 15 milioane!“

Văzând că Louis Munteanu n-a plecat nicăieri, Gigi Becali a devenit optimist și tocmai a lansat o nouă ofertă, ultima potrivit spuselor sale, pentru vedeta ardelenilor.

„4,5 milioane de euro este ultimul preț. Dacă vor, oricând, să pună mâna pe telefon, imediat semnăm, banii pe loc. Dacă dai 4,5 milioane, cum să mai dai procente? (n.r. – dintr-un viitor transfer) N-am mai vorbit cu Varga (n.r. – patronul CFR-ului, Neluțu Varga), o să îl sun să văd ce zice. Eu mai glumesc cu el, mai vorbim din când în când. Dacă îl iau pe Louis Munteanu, apoi pot să iau 15 milioane pe el“, a spus latifundiarul din Pipera pentru Fanatik.

