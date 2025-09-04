CFR Cluj a anunțat transferul fostului internațional francez Kurt Zouma (30 de ani), fundaș central cu un CV impresionant, dar care de ceva timp nu prea mai are treabă cu fotbalul mare.

Anunțul oficial al lui CFR Cluj cu privire la transferul lui Kurt Zouma



”👋🏻 𝘽𝙞𝙚𝙣𝙫𝙚𝙣𝙪𝙚, 𝙆𝙪𝙧𝙩 𝙕𝙤𝙪𝙢𝙖! 🇱🇻

🤩 CFRiști, vă anunțăm cu entuziasm că, începând de astăzi, Kurt Zouma este noul jucător al echipei noastre! 🚂

🏆 Zouma are o carieră impresionantă, cu experiență la cel mai înalt nivel. Acesta a bifat 151 de apariții pentru Chelsea, unde a câștigat de două ori titlul în Premier League, în 2015, respectiv 2017, Champions League, în 2021, Supercupa Europei, în 2021 și EFL Cup, în 2015. De asemenea, a jucat 103 meciuri pentru West Ham, formație alături de care a reușit să câștige Conference League în 2023. În Anglia a mai jucat pentru Everton și Stoke City, iar în Franța, țara sa natală, a îmbrăcat tricoul celor de la Saint-Étienne de peste 60 de ori și a reușit să câștige Cupa Ligii Franței, în 2013! În sezonul precedent, noul nostru fundaș a evoluat în prima ligă din Arabia Saudită, la Al-Orobah ⚽

🇫🇷 Pentru Echipa Națională a Franței, Zouma a jucat atât de pentru reprezentativele de tineret, alături de care a câștigat Campionatul Mondial din 2013 la categoria U20, dar și pentru de echipa de seniori, unde a bifat 11 prezențe și a reușit să înscrie un gol 🫡

🫶🏻 Îi urăm bun venit în familia CFR și cât mai multe reușite în tricoul echipei noastre! 🇱🇻”

