CUMPARATURI de BLACK FRIDAY pentru Gigi Becali! 10 pusti pe care se duc MILIOANELE FCSB! AICI LISTA COMPLETA

FCSB este destinatia celor mai promitatori tineri din Liga 1.

Gigi Becali este cunoscut ca un mare admirator al tinerilor din Liga 1. De-a lungul ultimelor sezoane, patronul FCSB-ului a transferat cei mai promitatori tineri din campionatul Romaniei pentru niste sume impresionante. Jucatori precum Florin Tanase, Florinel Coman si Dragos Nedelcu au ajuns de la Viitorul Constanta la FCSB pentru mai bine de 6 milioane de euro. Olimpiu Morutan, Denis Man si Oaida sunt alti tineri adusi de Gigi Becali si care sunt vazuti ca un produs foarte profitabil de export pentru FCSB.

Cei enumerati mai sus si-au confirmat deja valoarea si viseaza la transferuri tari in strainatate. FCSB va continua in aceeasi nota si se va orienta catre noi tineri cu potential din Liga 1.

www.sport.ro iti prezinta cei 10 jucatori dintre care Becali isi poate alege urmatoarele tinte pentru FCSB!



1. Alexi Pitu

Mijlocasul de 17 ani este legitimat la Viitorul Constanta si a debutat la echipa mare a lui Gica Hagi la 15 ani, intr-un amical cu Galatasaray. Nascut in Germania, Alexi Pitu provine dintr-o familie de fotbalisti: unchiul sau, Adrian, a jucat la Farul, Rocar, Dinamo si Steaua, iar tatal sau a evoluat la Karlsruhe. In acest sezon, Pitu a imbracat deja tricoul Viitorului in doua meciuri.

2. Mihai Aioani

Portarul de 19 ani a fost titular incontestabil in acaest sezon pentru nou promovata Chindia Targoviste. Tanarul se lupta pentru un post de titluar in nationala U21 cu Vlad, actualul portar al FCSB-ului. Aioani este cotat in acest moment la 350.000 de euro, insa datorita faptului ca va mai fi pentru o perioada buna de timp un jucator care se incadreaza in regula U21, suma pentru transferul sau poate fi mult mai mare decat cota de piata.

3. Andrei Chindris

FCSB este in cautare de fundasi centrali si Chindris poate fi o solutie foarte buna. Jucatorul de 20 de ani are 13 aparitii in tricoul Botosaniului in acest sezon, in care a reusit sa marcheze si un gol. Chindris a semnat recent prelungirea cu Botosani, insa antrenorul Marius Croitoru a declarat ca daca va veni o oferta de nerfuzat nu se va putea opune. Tehnicianul il aseamana pe jucator cu Gica Popescu.

4. George Cimpanu

Mijlocasul ofensiv de 19 ani are 6 aparitii in tricoul Botosaniului in acest sezon. Jucatorul a reusit sa marcheze un gol in infrangerea cu 4-1 din startul campionatului, in fata CFR-ului.

5. Stefan Baiaram

A debutat la 16 ani in tricoul Universitatii Craiova pe 11 iulie, in victoria din Europa League cu Sabail. In liga 1, atacantul are 4 aparitii in acest sezon. Stefan Baiaram a fost abandonat de parintii lui naturali in spitalul din Bailesti. Crescut de academia Craiovei, Baiaram este noua speranta a oltenilor.

6. Francisc Cristea

Mijlocasul de 18 ani a imbracat tricoul celor de la Poli Iasi in acest sezon de 5 ori. Francisc Cristea a inceputul fotbalul la 6 ani, la grupa 2001 a defunctei FC Vaslui. Cristea vrea sa ajunga un om de baza in echipa lui Teja, iar ulterior sa faca pasul catre o echipa de top din Liga 1 sau din strainatate.

7. Louis Munteanu

"Fararonul" - cum a fost numit de Gica Hagi - Munteanu a debutat in acest sezon la echipa mare a constantenilor si a reusit un gol de senzatie in ultimul meci din campionat. Atacantul a inscris cu un sut in vinclu din afara careului in victoria Viitorului cu 3-0 in fata celor de la Chindia. Idolul sau este Robert Lewandowski si este noua perla a academieie lui Hagi.

8. George Ganea

Fiul fostului international, Ionel Ganea s-a impus deja ca titular in echipa Viitorului si are 13 prezente in acest sezon pentru constanteni. Atacantul a reusit sa marcheze de 3 ori si a oferit 4 pase decisive.

9. Mihai Velisar

Fundasul stanga de 21 de ani are 2 goluri in acest sezon pentru Gaz Metan. Velisar a devenit om de baza in echipa mediesenilor si are 14 prezente in acest sezon. Crescut de Petrolul Ploiesti, Mihai Velisar mai are contract pana in 2021 cu „Lupii Galbeni”. La Medias evolueaza sub forma de imprumut. Formatia antrenata de Edi Iordanescu are optiune de cumparare si este de asteptat ca jucatorul sa ramana la gruparea din Medias, de unde ar putea fi cumparat de Becali.

10. Denis Harut

Fundasul dreapta este titular in banda dreapta a defensivei Botosaniului. Jucatorul a debutat la 18 ani in tricoul Politehnicii Timisoara si in acest sezon a confirmat in tricoul celor de la Borosani. Harut ar putea reprezenta o varianta pentru FCSB, avand in vedere faptul ca Manea este imprumutat si nu a convins inca. Titular de la FCSB pentru postul de fundas dreapta in acest moment este Valentin Cretu, care are 30 de ani.



