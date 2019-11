A ratat transferul la FCSB si e distrus! Fotbalistul care si-a iesit total din forma dupa ce Gigi Becali nu l-a mai luat: "E greu cand nu reuseste un transfer anuntat!"

Un jucator care a ratat transferul la FCSB este in scadere de forma.

Fundasul celor de la Sepsi, Florin Stefan (23 de ani) a fost dorit cu insistenta de Becali la FCSB dupa prestatie foarte solida de la Campionatul European U 21, unde nationala lui Radoi a ajuns pana in semifinalele turneului. Mutarea a picat insa din cauza faptului ca Becali nu s-a inteles cu oficialii celor de la Sepsi asupra sumei de transfer. In prima instanta, Becali a oferit 300.000 de euro plus eventuale bonusuri pentru Stefan, oferta refuzata de covasneni.

Becali nu s-a lasat si a facut o noua oferta. De data aceasta, patronul celor de la FCSB a oferit 500.000 de euro, oferta refuzata si de aceasta data de Sepsi. Acestia au cerut 1 milion de euro in schimbul lui Stefan, bani pe care Becali nu a vrut sa ii dea, astfel ca tranferul a picat.

In acest moment, Stefan a ajuns rezerva la Sepsi si pare iesit total din forma, iar una dintre cauza ar putea fi ratarea transferului la vicecampioana Romaniei.

Cornel Sfaiter: "Nu e usor cand se vehiculeaza un transfer, dar nu se reuseste!"



Presedintele celor de la Sepsi, Cornel Sfaiter, a vorbit despre situatia lui Stefan si este de parere ca jucatorul este afectat de faptul ca transferul sau la FCSB nu a reusit

"A avut o perioada cu jocuri bune si mai putin bune. Am discutat cu el, speram sa fie acel jucator pe care ni-l dorim cu totii, pentru ca este un tanar jucator, stangaci, un jucator cu mare potential. A avut o evolutie buna la tineret, a fost convocat si la echipa nationala mare. Este un post pe care avem mare, mare nevoie la echipa mare. Nu e usor, mai ales la tinerii jucatori, in cazul in care se vehiculeaza un transfer si nu se reuseste, e clar ca nu mai poti sa fii capacitat 100%. Dar eu zic ca are timpul la dispozitie sa isi revina si sa demonstreze ca este un jucator bun de Liga 1 si un jucator care poate sa cocheteze oricand cu echipa nationala", a declarat Cornel Sfaiter.