EXCLUSIV | Putea fi noua "bijuterie" a FCSB-ului, dar transferul NU se face! Detalii de ULTIM moment despre jucatorul dorit cu insistenta de Becali: "Nu rezista!"

Un alt jucator dorit de Becali la FCSB ar putea sa nu mai ajunga la ros-albastri.

Gigi Becali s-a interesat de fundasul central de la FC Botosani, Andrei Chindris (20 de ani), iar patronul moldovenilor a vorbit in exclusivitate la PRO X despre situatia lui Chindris si a tinut sa lamureasca detaliile unui potential transfer la FCSB. Valeriu Iftime a vorbit si despre erorile de arbitraj comise de in meciurile celor de la FCSB si Dinamo din aceasta etapa.

"Cand spune Prunea ceva nu trebuie luat in serios. Daca Dinamo avea fotbalisti buni, ii vindea la FCSB. Eu am vandut la FCSB, si daca o sa mai vand o sa o fac cu un mare interes pentru clubul meu. Arbitrii sunt de nivelul fotbalului nostru. Asta e nivelul. Arbitrii gresesc, sunt slabi. A gresit arbitrul pentru FCSB, dar gresesc pentru mai multe echipe. De data asta FCSB a fost avantajata, acel 11 metri nu trebuia acordat. Aseara Dinamo a fost dezavantajata. Daca era 1-0 entru Dinamo se schimbau lucrurile. Avem nevoie de VAR tocmai pentru ca avem arbitri cu pregatire mai slaba. Dar Dinamo vrea sa dea bani pentru VAR? Avem nevoie sa ajutam arbitrajul sau arbitrii cu aceste metode. Arbitrii au gresit aseara, dar nu vad vreun arbitru sa ajute intentionat FCSB-ul", a declarat Iftime la PRO X.

Valeriu Iftime: "Chindris nu rezista la FCSB!"



Patronul celor de la FC Botosani spune ca Andrei Chindris nu va rezista la FCSB si va avea acelasi tratament pe care il are si Morutan. Iftime pune totul pe seama concurentei si spune ca de aceea Morutan nu prinde postul de titular la FCSB.

"Chindris nu stiu daca e pregatit pentru asemenea discutii. El este un fotbalist care joaca, e un baiat bun in Liga 1, dar pentru a fi un fotbalist care sa reziste, nu cred ca este inca. Nu imi convine deloc situatia lui Morutan. Nu a plecat pregatit la FCSB, unde are concurenta. Daca nu esti pregatit pentru un club mare din Bucuresti, nu rezisti. Din acest motiv Chindris nu cred ca este pregatit sa plece la FCSB.

As prefera sa il dau in alta parte decat la FCSB, daca as avea oferta buna. Nu am nicio prietenie cu Gigi Becali. L-am batut in tur si o sa il bat si sambata. Sa stiti ca nu e deloc "igeienic" sa se faca asa ceva. Eu cum domnul Becali despre Chindris am vorbit acum doua luni. Nu am vorbit niciodata cu Adi Mutu, cand a plecat Costel Enache, acum 1 an si jumatate am vorbit cu Adi Mutu. Nu se pune problema ca Mihai Croitoru sa plece. Eu incerc sa fac ceea ce a facut domnul Hagi la Viitorul. Eu incerc sa tin motorul asta pornit si vreau sa continui cu Mihai Croitru pentru ca propune un fotbal frumos.

FCSB prinde play-off-ul orice ar fi. Ei merita tot respectul. Dinamo, FCSB, merita in play-off pentru ca sunt echipe de traditie. Vreau Steaua in play-off, vreau Clujul in Play-off, vreau Craiova in play-off, Viitorul va ajunge si ea in play-off", a mai spus Iftime.

Declaratia lui Prunea de la finalul meciului cu Craiova



"Categorica infrangerea? Nu a fost un meci de 4-1. Craiova a obtinut o victorie meritata. Gol valabil anulat. Sa analizati prestatia lui Urzica. Nu pot sa spun mai multe pentru ca amenzile sunt destul de mari. As vrea sa cred ca a fost o greseala, dar au fost doua greseli flagrante impotriva unei singure echipe. Eu stiu de ce nu suntem doriti in play-off. Noi nu imprumutam alte cluburi cu bani, noi nu luam jucatori care nu ne trebuie. A fost a 11-a greseala impotriva lui Dinamo in acest campionat", a declarat Florin Prunea la finalul partidei.