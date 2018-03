"Daca nu aveam aparatoarea, ma accidenta". Reactia lui Hoban dupa CFR 1-1 Steaua. Ce a spus despre fazele controversate

CFR Cluj 1-1 Steaua | Culio a deschis scorul in prima repriza, din penalty, Gnohere a egalat in minutul 90. Hategan a facut cateva greseli mari.

Toata Romania vede Romania! Marti, 27 martie, ora 21.30 Romania - Suedia in direct la Pro TV! Toata Romania vede Romania! Sambata, 24 martie la ora 20.00, Israel - Romania in direct la Pro TV!

"Au profitat de o neatentie a noastra si ne-au egalat. Speram sa invatam din greseli si sa nu le mai repetam.

Din punctul meu de vedere, cred ca a fost rosu la Pintilii. Daca nu aveam aparatoarea, ma accidenta.

Nu stiu daca e un rezultat echitabil, avand in vedere ca am condus pana in minutul 90. Dar asta este fotbalul.

Hategan e om, poate sa greseasca si poate sa ia decizii corecte. Nu e treaba mea sa comentez, e treaba specialistilor.

Nu stiu daca am facut prea devreme pasul in spate, poate, cine stie. Am avut ocazii cand am jucat 10 la 10. Nu am reusit sa profitam atunci si sa inchidem meciul.



Eu incerc sa muncesc cat de bine pot la clubul meu si daca domnul Contra va decide sa ma cheme din nou la nationala, ma voi duce cu placere.

Steaua este o echipa buna. Din pacate, noi nu am stiut sa gestionam meciul si sa inchidem cand a trebuit", a spus Ovidiu Hoban.