Faza SUSPECTA de offside la golul CFR-ului! A fost SAU NU Hoban in afara jocului?

In minutul 10, CFR a deschis scorul la Giurgiu!

Finala Europa League: miercuri, 16 mai, 21:45, in direct la PRO TV: Atletico - Marseille! FINALA CHAMPIONS LEAGUE LIVERPOOL - REAL MADRID E IN DIRECT LA PRO TV PE 26 MAI!

Bordeianu a trimis o pasa lunga in banda dreapta, spre Hoban, care a profitat de eroarea lui Radunovic, a controlat bine si l-a gasit in fata portii pe Tucudean. Golgeterul CFR-ului a reluat din prima, fara preluare, pentru 1-0.

Semnele de intrebare se pun in legatura cu pozitia in care se afla Hoban in momentul in care Bordeianu a trimis mingea spre el.



Crezi ca trebuia ridicat fanionul pentru offside sau nu?