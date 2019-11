"Portarul face 50% din echipa!" Hoban il ridica in SLAVI pe Arlauskis! Mjlocasul asteapta convocarea la nationala: "Voi fi cel mai fericit de pe planeta!"

CFR Cluj a remizat in deplasarea de la Dinamo, scor 0-0. Clujenii au facut o prima repriza modesta si nu au reusit sa isi creeze ocazii.

"Suntem inca bine, o sa muncim mai mult sa castigam mai multe puncte. Important e ca a doua repriza am jucat mai bine si am aratat alta fata. Poti sa joci cu jucatori fresh, care sa isi aduca aportul la aceasta echipa si sunt convins ca oricine va intra va da ce are mai bun. Arlauskis a fost magnific. Portarul face 50% din echipa! Restul suntem o echipa, castigam toti si pierdem toti.

Toata saptamana a fost dezamagit pentru ca a facut un joc mai slab, dar s-a revansat astazi.

Eu zic ca oricine joaca la o echipa de club trebuie sa se gandeasca si la echipa nationala. Si eu o fac in continuare, sper sa o fac cat mai bine la echipa de club si daca va veni convocarea voi fi cel mai fericit jucator de pe aceasta planeta!", a spus Ovidiu Hoban la finalul partidei.